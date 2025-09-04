Neluțu Varga a auzit cât oferă Gigi Becali pentru transferul lui Louis Munteanu și a răbufnit: "Îmbârligături!" - Antena Sport

Închide meniul
Alex Ioniță Publicat: 4 septembrie 2025, 16:49

Neluţu Varga, în timpul unui meci - Profimedia Images

Gigi Becali a declarat că oferă 4,5 milioane de euro pentru transferul lui Louis Munteanu. Neluțu Varga a auzit spusele patronului de la FCSB și a răbufnit.

Varga a spus că ține la preț și că nu îl va vinde pe Louis Munteanu pentru o sumă mai mică de 10 milioane de euro. Patronul de la CFR Cluj a dat de înțeles că o mutare s-ar putea realiza doar pe o sumă uriașă pentru Liga 1.

Ce a spus Neluțu Varga după ce a auzit oferta lui Gigi Becali, pentru transferul lui Louis Munteanu

„Nu mă interesează oferta. Ce tot mă întrebați de 4-5 milioane de euro?! Nu înțelegeți românește că noi discutăm peste 10 milioane? Și discuțiile astea cu 6 milioane de euro, nu pricep de unde au apărut. Ce să reduc?! Astea sunt îmbârligături! Peste 10 milioane de euro discutăm, sub – nu!”, a spus Neluțu Varga, la gsp.ro.

Louis Munteanu a ajuns la CFR Cluj în vara anului trecut, de la Fiorentina. 2,3 milioane de euro au plătit ardelenii pentru transferul atacantului.

De atunci, Munteanu a adunat 53 de partide la CFR Cluj, în care a marcat de 26 de ori și a oferit 3 pase decisive. În momentul de față este cotat la suma de 5 milioane de euro, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt.

Două oferte din Top 5 puse pe masă pentru Louis Munteanu. Răspunsul dat fără ezitare de Neluțu Varga

Numele lui Louis Munteanu a fost unul dintre cele mai rostite în această vară, în condițiile în care atacantul CFR-ului a fost asociat cu diverse mutări în perioada de mercato. Nimic nu s-a concretizat însă, iar perioada de mercato urmează să se încheie astăzi, 1 septembrie, în cele mai bune campionate din lume, respectiv în cele din Top 5.

Cu câteva ore înainte de finalul “ferestrei”, CFR a mai primit două oferte, însă pretențiile financiare ale lui Ioan Varga, patronul din Gruia, nu s-au îndeplinit.

Potrivit prosport.ro, Munteanu a primit două oferte de la formații aflate în Top 5, respectiv de la Stuttgart și Udinese, ultima fiind echipa care a învins Interul lui Cristi Chivu în această etapă din Serie A. Ambele au înaintat oferte de 6 milioane de euro pentru jucătorul de 23 de ani, însă ambele au fost refuzate fără mari dubii de Ioan Varga.

De menționat este că, În Grecia și Portugalia, alte două campionate puternice de pe “bătrânul continent”, “fereastra” se întinde până pe data de 8 septembrie.

