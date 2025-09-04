Neluțu Varga a auzit cât oferă Gigi Becali pentru transferul lui Louis Munteanu și a răbufnit: "Îmbârligături!" - Antena Sport

Gigi Becali a declarat că oferă 4,5 milioane de euro pentru transferul lui Louis Munteanu. Neluțu Varga a auzit spusele patronului de la FCSB și a răbufnit.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Varga a spus că ține la preț și că nu îl va vinde pe Louis Munteanu pentru o sumă mai mică de 10 milioane de euro. Patronul de la CFR Cluj a dat de înțeles că o mutare s-ar putea realiza doar pe o sumă uriașă pentru Liga 1.

Ce a spus Neluțu Varga după ce a auzit oferta lui Gigi Becali, pentru transferul lui Louis Munteanu

„Nu mă interesează oferta. Ce tot mă întrebați de 4-5 milioane de euro?! Nu înțelegeți românește că noi discutăm peste 10 milioane? Și discuțiile astea cu 6 milioane de euro, nu pricep de unde au apărut. Ce să reduc?! Astea sunt îmbârligături! Peste 10 milioane de euro discutăm, sub – nu!”, a spus Neluțu Varga, la gsp.ro.

Louis Munteanu a ajuns la CFR Cluj în vara anului trecut, de la Fiorentina. 2,3 milioane de euro au plătit ardelenii pentru transferul atacantului.

De atunci, Munteanu a adunat 53 de partide la CFR Cluj, în care a marcat de 26 de ori și a oferit 3 pase decisive. În momentul de față este cotat la suma de 5 milioane de euro, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt.