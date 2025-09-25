Neluţu Varga, anunţ despre transferul lui Louis Munteanu: "Se va reactiva în iarnă! S-ar putea duce la 20 de milioane" - Antena Sport

Neluţu Varga, patronul celor de la CFR Cluj, a făcut dezvăluiri despre transferul lui Louis Munteanu. Şeful din Gruia a dezvăluit că atacantul de 23 de ani a fost foarte aproape de un transfer la Ajax, chiar în ultima zi a perioadei de mercato din această vară.

Ajax şi Valencia ar fi singurele echipe care sunt dispuse să plătească suma cerută de CFR Cluj de aproximativ 15-17 milioane de euro. Cu tot cu bonusuri, echipa din Gruia ar putea încasa 20 de milioane de euro.

Neluţu Varga, despre transferul lui Louis Munteanu: “Ajax şi Valencia sunt singurele cluburi dispuse să plătească”

Neluţu Varga a spus că transferul lui Munteanu la Ajax nu a mai avut loc deoarece echipele s-au înţeles prea târziu, dar discuţiile ar urma să se reia în iarnă:

“Adevărul despre transferul lui Louis Munteanu este că am fost la un pas să îl vindem la Ajax în ultima zi de mercato, dar nu ne-am mai încadrat cu timingul, fiindcă înțelegerea am făcut-o în jurul orei 6 după-amiaza și mai erau la dispoziție doar câteva ore.

Ajax și Valencia sunt, în momentul de față, singurele cluburi dispuse să plătească în condițiile cerute de noi, adică 15-17 milioane de euro plus procente și bonusuri, astfel încât transferul s-ar putea duce la 20 de milioane de euro. E o discuție care se va reactiva în mercato de iarnă și sperăm că atunci Dumnezeu să îl țină sănătos pe Louis și să ne ajute în campionat”, a declarat Neluţu Varga, potrivit gsp.ro.