Nicolae Dică a răbufnit după FC Voluntari - FCSB: "70% din meci am fost mai buni. Coman ne-a bătut în 5 minute" - Antena Sport

Reclamă

„E păcat. Am făcut un joc bun, 70% din meci am fost mai buni. Apoi, în a doua repriză, ne-au bătut în 5 minute prin Coman. Pe Coman nu am reuşit să îl oprim, chiar dacă am vorbit la pauză. Facem greşeli copilăreşti. Mă aştept la mai mult de la ei.

Avem ocazie mare, să facem 2-2. Din nefericire nu putem să o băgăm în poartă. Cei de la FCSB doar asta au făcut, jucau la Coman, pe partea stângă.

Reclamă

Este strânsă lupta (n.r. pentru evitarea retrogradării), dar în momentul în care vom intra în play-out, toate echipele de acolo vor avea emoţii. Jocul ne dă încrederea pentru că echipa joacă, ne creăm ocazii, dar nu reuşim să marcăm. Trebuie defensiv să fim mai atenţi. La Craiova am pierdut din două faze fixe.

De când am venit aici am tot încercat să lucrez la asta, am avut încredere. Să avem curaj, să jucăm, pentru că am dovedit că putem să ne luptăm cu orice echipă. Astăzi, FCSB ne-a bătut în 5 minute”, a declarat Nicolae Dică, la digisport.ro.

Florinel Coman l-a lăudat pe Elias Charalambous, după FC Voluntari – FCSB

La finalul meciului de la Voluntari, Florinel Coman a declarat că revenirea se datorează echipei şi l-a lăudat pe Elias Charalambous, pentru tactica schimbată la pauză.

Reclamă 4 / 0/3

După primele 45 de minute, FCSB i-a introdus pe Radaslavescu, Baba Alhassan şi Miculescu, cei care i-au înlocuit pe Mihai Lixandru, Tavi Popescu şi Luis Phelipe: „Un meci întors de echipă. Un meci pe care l-am tratat superficial în prima repriză, lipsiţi de curaj. Am pierdut mijlocul terenului. În a doua repriză a schimbat tactica şi i-a ieşit, chiar e tare (n.r. de Elias Charalambous). E o seară perfectă, dar trebuia să ne facem meciul uşor din primele minute. Am ştiut cum să gestionăm, nu am căzut psihic la pauză. (n.r. cum a fost revederea cu Colţescu) La început grea, după a devenit mai prietenos”, a declarat Florinel Coman, după meciul cu FC Voluntari, la digisport.ro. Pentru FCSB urmează meciul cu Petrolul Ploieşti, iar Florinel Coman ştie că liderul va avea o misiune grea. Cu toate acestea, el a avut un mesaj clar pentru adversari: „Un meci greu. Nu am văzut meciul din această seară, dar ştiu că ne va aştepta un meci foarte greu. Visul nostru este să devenim campioni dar trebuie să călcăm pe cadavre”, a mai spus Florinel Coman. Reclamă

Cine va câştiga Marele Premiu al Bahrainului? Max Vertappen Charles Leclerc Sergio Perez Lewis Hamilton Carlos Sainz Altul Vezi rezultatele Loading ... Loading ...