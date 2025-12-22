"Nicolae Stanciu, la FCSB?" Răspunsul categoric dat de Gigi Becali după victoria din derby-ul cu Rapid - Antena Sport

Gigi Becali a fost întrebat despre un posibil transfer al lui Nicolae Stanciu la FCSB, după victoria din derby-ul cu Rapid, scor 2-1. Patronul campioanei a oferit un răspuns categoric în privinţa unei posibile reveniri a mijlocaşului la formaţia sa.
Gigi Becali a declarat că nu se pune problema ca Nicolae Stanciu să fie pe lista sa de transferuri, deşi în sezonul trecut, a transmis că mijlocaşul are oricând porţile deschise la FCSB.
Gigi Becali a mai declarat că vârsta lui Nicolae Stanciu, 32 de ani, nu este pe placul său. Patronul campioanei îşi doreşte să transfere jucători tineri, cu viteză de reacţie.
“Nu mai pot de Stanciu acum, ce să mai facă Stanciu acum? Stanciu a fost jucător valoros, am luat bani pe el. Nu mai poate, are și el 35, cât are, are o vârstă. La fotbal contează viteza de reacție, viteza de mișcare”, a declarat Gigi Becali, conform primasport.ro.
Nicolae Stanciu a fost transferat de Dan Şucu la Genoa la începutul sezonului. Căpitanul naţionalei este mai mult rezervă la formaţia din Serie A, el bifând un singur meci de la finalul lunii septembrie şi până în prezent, fiind măcinat şi de o accidentare timp de o lună.
Ce transferuri pregăteşte Gigi Becali la FCSB
Gigi Becali a transmis, după victoria echipei sale contra Rapidului, că urmează să mai facă trei transferuri, oferind detalii despre două dintre mutările pe care le pregătește. Finanțatorul a anunțat că vrea să aducă în vestiarul lui Elias Charalambous un jucător din Portugalia, dar și pe Kevin Ciubotaru.
“Mai aduc încă 3 jucători. Am deja doi. Mai e Edjouma, scoate un penalty și nu mai am emoții. E vorba și de Kevin Ciubotaru, și e un portughez care joacă în Portugalia.
O să se înmoaie agentul lui. Nu mai iau jucători pe 2-3 ani. Iau jucători pe un an. Te verific, să văd dacă poți să joci la FCSB“, a spus patronul de la FCSB, potrivit primasport.ro.
