"Nicolae Stanciu, la FCSB?" Răspunsul categoric dat de Gigi Becali după victoria din derby-ul cu Rapid - Antena Sport

Gigi Becali a fost întrebat despre un posibil transfer al lui Nicolae Stanciu la FCSB, după victoria din derby-ul cu Rapid, scor 2-1. Patronul campioanei a oferit un răspuns categoric în privinţa unei posibile reveniri a mijlocaşului la formaţia sa.

Gigi Becali a declarat că nu se pune problema ca Nicolae Stanciu să fie pe lista sa de transferuri, deşi în sezonul trecut, a transmis că mijlocaşul are oricând porţile deschise la FCSB.

“Nicolae Stanciu, la FCSB?” Răspunsul categoric dat de Gigi Becali

Gigi Becali a mai declarat că vârsta lui Nicolae Stanciu, 32 de ani, nu este pe placul său. Patronul campioanei îşi doreşte să transfere jucători tineri, cu viteză de reacţie.

“Nu mai pot de Stanciu acum, ce să mai facă Stanciu acum? Stanciu a fost jucător valoros, am luat bani pe el. Nu mai poate, are și el 35, cât are, are o vârstă. La fotbal contează viteza de reacție, viteza de mișcare”, a declarat Gigi Becali, conform primasport.ro.

Nicolae Stanciu a fost transferat de Dan Şucu la Genoa la începutul sezonului. Căpitanul naţionalei este mai mult rezervă la formaţia din Serie A, el bifând un singur meci de la finalul lunii septembrie şi până în prezent, fiind măcinat şi de o accidentare timp de o lună.