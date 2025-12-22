Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

"Nicolae Stanciu, la FCSB?" Răspunsul categoric dat de Gigi Becali după victoria din derby-ul cu Rapid - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | “Nicolae Stanciu, la FCSB?” Răspunsul categoric dat de Gigi Becali după victoria din derby-ul cu Rapid

“Nicolae Stanciu, la FCSB?” Răspunsul categoric dat de Gigi Becali după victoria din derby-ul cu Rapid

Viviana Moraru Publicat: 22 decembrie 2025, 8:12

Comentarii
Nicolae Stanciu, la FCSB? Răspunsul categoric dat de Gigi Becali după victoria din derby-ul cu Rapid

Gigi Becali / Profimedia Images

Gigi Becali a fost întrebat despre un posibil transfer al lui Nicolae Stanciu la FCSB, după victoria din derby-ul cu Rapid, scor 2-1. Patronul campioanei a oferit un răspuns categoric în privinţa unei posibile reveniri a mijlocaşului la formaţia sa.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Gigi Becali a declarat că nu se pune problema ca Nicolae Stanciu să fie pe lista sa de transferuri, deşi în sezonul trecut, a transmis că mijlocaşul are oricând porţile deschise la FCSB.

“Nicolae Stanciu, la FCSB?” Răspunsul categoric dat de Gigi Becali

Gigi Becali a mai declarat că vârsta lui Nicolae Stanciu, 32 de ani, nu este pe placul său. Patronul campioanei îşi doreşte să transfere jucători tineri, cu viteză de reacţie.

“Nu mai pot de Stanciu acum, ce să mai facă Stanciu acum? Stanciu a fost jucător valoros, am luat bani pe el. Nu mai poate, are și el 35, cât are, are o vârstă. La fotbal contează viteza de reacție, viteza de mișcare”, a declarat Gigi Becali, conform primasport.ro.

Nicolae Stanciu a fost transferat de Dan Şucu la Genoa la începutul sezonului. Căpitanul naţionalei este mai mult rezervă la formaţia din Serie A, el bifând un singur meci de la finalul lunii septembrie şi până în prezent, fiind măcinat şi de o accidentare timp de o lună.

Reclamă
Reclamă

Ce transferuri pregăteşte Gigi Becali la FCSB

Gigi Becali a transmis, după victoria echipei sale contra Rapidului, că urmează să mai facă trei transferuri, oferind detalii despre două dintre mutările pe care le pregătește. Finanțatorul a anunțat că vrea să aducă în vestiarul lui Elias Charalambous un jucător din Portugalia, dar și pe Kevin Ciubotaru.

“Mai aduc încă 3 jucători. Am deja doi. Mai e Edjouma, scoate un penalty și nu mai am emoții. E vorba și de Kevin Ciubotaru, și e un portughez care joacă în Portugalia.

O să se înmoaie agentul lui. Nu mai iau jucători pe 2-3 ani. Iau jucători pe un an. Te verific, să văd dacă poți să joci la FCSB“, a spus patronul de la FCSB, potrivit primasport.ro.

Marian a renunţat la ingineria auto pentru a da timp timpului. Afacerea care i-a adus succes: "Ceva deosebit"Marian a renunţat la ingineria auto pentru a da timp timpului. Afacerea care i-a adus succes: "Ceva deosebit"
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Poate lua Dinamo titlul în Liga 1 în acest sezon?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Casa cu susul în jos din Sibiu, magnet pentru turişti. De sărbători, proprietarii îi aşteaptă cu surprize
Observator
Casa cu susul în jos din Sibiu, magnet pentru turişti. De sărbători, proprietarii îi aşteaptă cu surprize
Informații tari despre un transfer al lui Nicolae Stanciu la Rapid: „Ăsta e salariul”. Cheia e la Mircea Lucescu
Fanatik.ro
Informații tari despre un transfer al lui Nicolae Stanciu la Rapid: „Ăsta e salariul”. Cheia e la Mircea Lucescu
12:04
Revine Florinel Coman la FSCB? Gigi Becali: “Îi dau şi eu 700.000 de euro”
11:16
Mircea Lucescu, vizită de urgenţă la Genoa pentru Nicolae Stanciu. Anunţ clar despre transferul la Rapid
11:14
Primul jucător care pleacă de la Rapid în această iarnă! Anunţul lui Victor Angelescu
10:56
“Nu meritam un egal. Am lăsat de dorit”. Prima reacţie din partea conducerii Rapidului, după eşecul din derby-ul cu FCSB
10:52
Amenda uriaşă de 35.000 de dolari în NBA
10:47
Daniel Bîrligea, făcut praf după ieşirea incredibilă din derby-ul cu Rapid: “Trebuie scos din lot”
Vezi toate știrile
1 Gigi Becali, transfer-surpriză la FCSB! Jucătorul pe care îl vrea patronul campioanei 2 FotoAfacerile cu care şi-a mărit de 4 ori averea milionarul român care are avion privat, dar merge cu metroul! 3 A văzut ce a făcut Dennis Man și a înjurat. Românul, protagonistul unui moment tensionat în Utrecht – PSV 4 Andrei Nicolescu a făcut anunţul pentru 2026, după UTA – Dinamo 2-0: “Să vină cu 3 milioane de euro!” 5 “M-a sunat domnul Stoica” Dorit de FCSB şi Rapid, Kevin Ciubotaru a spus unde vrea să se transfere! 6 Gigi Becali l-a “luat la ţintă” pe Daniel Bîrligea, apoi a anunţat o decizie surprinzătoare în privinţa lui!
Citește și
Cele mai citite
Ce a putut scrie pe TikTok monumentalul Claudiu Răducanu după ce şi-a dus soţia în Raiul MilionarilorCe a putut scrie pe TikTok monumentalul Claudiu Răducanu după ce şi-a dus soţia în Raiul Milionarilor
Decăderea unui milionar al României. Cum a nenorocit 20 de milioane de euro. Meme Stoica: “Nu mai știu nimic de el”Decăderea unui milionar al României. Cum a nenorocit 20 de milioane de euro. Meme Stoica: “Nu mai știu nimic de el”
Anunţul făcut de UEFA despre Ștefan Târnovanu. Ce lovitură pentru portarul FCSB-uluiAnunţul făcut de UEFA despre Ștefan Târnovanu. Ce lovitură pentru portarul FCSB-ului
Pensia “ruşinoasă” pe care o primeşte Cornel Dinu. Dovada că România nu-şi respectă legendele: “Dreptate mioritică”Pensia “ruşinoasă” pe care o primeşte Cornel Dinu. Dovada că România nu-şi respectă legendele: “Dreptate mioritică”