Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

"Nu sunt fan" Reacţia lui Marius Şumudică după ce Louis Munteanu a izbucnit în lacrimi! - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | “Nu sunt fan” Reacţia lui Marius Şumudică după ce Louis Munteanu a izbucnit în lacrimi!

“Nu sunt fan” Reacţia lui Marius Şumudică după ce Louis Munteanu a izbucnit în lacrimi!

Bogdan Stănescu Publicat: 2 noiembrie 2025, 12:05

Comentarii
Nu sunt fan Reacţia lui Marius Şumudică după ce Louis Munteanu a izbucnit în lacrimi!

Louis Munteanu în lacrimi / captura digisport.ro

Marius Şumudică (54 de ani) a analizat imaginile cu vedeta echipei din Gruia, Louis Munteanu (23 de ani), care a izbucnit în lacrimi după fluierul de final al meciului Dinamo – CFR Cluj 2-1.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Şumudică a recunoscut că a fost impresionat de lacrimile lui Louis Munteanu, chiar dacă a subliniat că nu e un fan al atacantului.

Marius Şumudică, despre Louis Munteanu, după ce acesta a izbucnit în lacrimi: “Suferă. Cota lui se duce doar în jos”

“Louis Munteanu suferă. Nu sunt fan, vă spun sincer. Pe mine m-a impresionat. El realizează că se duce în jos cota lui. În momentul în care nu marchezi ca atacant, e un mare minus. Atât timp cât tu ba nu eşti pe bancă, ba eşti accidentat, ba revii şi joci 10 minute izbucneşti. Suferă, e clar că nu e teatru.

Are un moment care nu e prielnic şi părerea mea e că se duce doar în jos cota lui. Nu ştiu ce se întâmplă, ce probleme are, de ce nu joacă de la început. Acum va începe, probabil, să joace de la început, dar e foarte târziu. CFR nu mai are decât o şansă, să meargă cât mai departe în Cupă”, a spus Marius Şumudică pentru fanatik.ro.

Louis Munteanu a izbucnit în lacrimi după ce CFR Cluj a pierdut derby-ul cu Dinamo. Dinamo – CFR Cluj s-a terminat 2-1, după cel mai “nebun” meci al campionatului. Karamoko a egalat în minutul 90, iar Alberto Soro a adus victoria pentru Dinamo în minutul 90+2.

Reclamă
Reclamă

Louis Munteanu a reuşit un assist la golul norocos cu care Emerllahu a deschis scorul. Fostul golgheter al Ligii 1, care a înscris sezonul trecut 23 de goluri în campionat, nu are acum decât un singur gol în competiţia internă. Munteanu are, totuşi, 3 assist-uri în cele 9 partide în care a jucat în campionat.

Louis Munteanu este cotat în prezent la 5 milioane de euro de către transfermarkt.com. În precedentul mercato Louis Munteanu a ratat un transfer important, în condiţiile în care s-a discutat despre interesul unor echipe ca Rennes sau Lille. Becali dorea şi el să îl transfere la FCSB, dar suma oferită, 4.5 milioane de euro era departe de ceea ce solicita Neluţu Varga. Becali i-a transmis acum lui Varga că oferă 3 milioane de euro pentru Louis Munteanu. Ultima echipă înscrisă în cursa pentru Louis Munteanu este Dinamo Zagreb.

 

CALCUL. Cum poți strânge un milion de lei până la pensie, chiar și cu salariul minim pe economieCALCUL. Cum poți strânge un milion de lei până la pensie, chiar și cu salariul minim pe economie
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce va face FCSB în grupa principală a Europa League?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
"Am crezut că e bombă". Bărbat din Dej, ucis în propria casă de o explozie. Făcuse revizia la gaze recent
Observator
"Am crezut că e bombă". Bărbat din Dej, ucis în propria casă de o explozie. Făcuse revizia la gaze recent
Mihai Căpăţînă rupe tăcerea! De ce a plecat, de fapt, de la Universitatea Craiova şi ce şanse are Ştiinţa la titlu: „S-ar închide oraşul!”. Exclusiv
Fanatik.ro
Mihai Căpăţînă rupe tăcerea! De ce a plecat, de fapt, de la Universitatea Craiova şi ce şanse are Ştiinţa la titlu: „S-ar închide oraşul!”. Exclusiv
13:55
EXCLUSIVEdi Iordănescu, pe lista scurtă pentru înlocuirea lui Patrick Vieira! Decizia conducerii clubului Genoa
13:48
Derapaj al lui Gigi Becali! Jucătorul care nu va mai ajunge la FCSB: “Au făcut pe șmecherii, pe jigodiile, acum la revedere”
13:30
LIVE SCOREVerona – Inter 0-1. Echipa lui Cristi Chivu a deschis scorul cu un eurogol!
13:05
Răsturnare de situaţie! Anunţul lui Marius Şumudică despre revenirea pe bancă, după ce avea un acord în China
12:49
Ce a spus Şumudică despre Mirel Rădoi, după ce antrenorul a fost la un pas să îşi dea demisia de la Craiova
12:23
Moment incredibil! A fost arestat după ce a apărut la intonarea imnurilor, înainte de meciul Anglia – Australia
Vezi toate știrile
1 Reacţia lui PSV, după ce Dennis Man a făcut un nou meci de senzaţie în Eredivisie 2 Miliardarul român, care a fost acţionar la Dinamo, a divorţat! A pierdut şi clubul de fotbal, acum şi soţia! 3 Gigi Becali a spus cine a fost omul meciului cu Universitatea Cluj: „Astea îl caracterizează” 4 Simona Halep, din nou în prim-plan mondial. Ce a făcut românca în prima zi, la Turneul Campioanelor de la Riad 5 U Cluj – FCSB 0-2. Campioana, victorie categorică în Ardeal! Darius Olaru, ”one-man show” 6 Gigi Becali a dat lovitura: 6 milioane de euro! Veste fantastică, înaintea meciului cu U Cluj
Citește și
Cele mai citite
Marea companie din România a fost cumpărată de miliardarul ucrainean Rinat AhmetovMarea companie din România a fost cumpărată de miliardarul ucrainean Rinat Ahmetov
Gigi Becali, dezvăluire incredibilă despre sfințirea Catedralei Neamului. Fără precedentGigi Becali, dezvăluire incredibilă despre sfințirea Catedralei Neamului. Fără precedent
Scandal uriaş: Denisa Golgotă a depus plângere pentru hărţuire: “A spus că mi-ar da pumni în gură. E favorizată o gimnastă”Scandal uriaş: Denisa Golgotă a depus plângere pentru hărţuire: “A spus că mi-ar da pumni în gură. E favorizată o gimnastă”
Giovanni Becali i-a dat replica lui Florin Tănase, după ce a fost făcut praf de decarul FCSB-uluiGiovanni Becali i-a dat replica lui Florin Tănase, după ce a fost făcut praf de decarul FCSB-ului