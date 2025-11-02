"Nu sunt fan" Reacţia lui Marius Şumudică după ce Louis Munteanu a izbucnit în lacrimi! - Antena Sport

Marius Şumudică (54 de ani) a analizat imaginile cu vedeta echipei din Gruia, Louis Munteanu (23 de ani), care a izbucnit în lacrimi după fluierul de final al meciului Dinamo – CFR Cluj 2-1.
Şumudică a recunoscut că a fost impresionat de lacrimile lui Louis Munteanu, chiar dacă a subliniat că nu e un fan al atacantului.
Marius Şumudică, despre Louis Munteanu, după ce acesta a izbucnit în lacrimi: “Suferă. Cota lui se duce doar în jos”
“Louis Munteanu suferă. Nu sunt fan, vă spun sincer. Pe mine m-a impresionat. El realizează că se duce în jos cota lui. În momentul în care nu marchezi ca atacant, e un mare minus. Atât timp cât tu ba nu eşti pe bancă, ba eşti accidentat, ba revii şi joci 10 minute izbucneşti. Suferă, e clar că nu e teatru.
Are un moment care nu e prielnic şi părerea mea e că se duce doar în jos cota lui. Nu ştiu ce se întâmplă, ce probleme are, de ce nu joacă de la început. Acum va începe, probabil, să joace de la început, dar e foarte târziu. CFR nu mai are decât o şansă, să meargă cât mai departe în Cupă”, a spus Marius Şumudică pentru fanatik.ro.
Louis Munteanu a izbucnit în lacrimi după ce CFR Cluj a pierdut derby-ul cu Dinamo. Dinamo – CFR Cluj s-a terminat 2-1, după cel mai “nebun” meci al campionatului. Karamoko a egalat în minutul 90, iar Alberto Soro a adus victoria pentru Dinamo în minutul 90+2.
Louis Munteanu a reuşit un assist la golul norocos cu care Emerllahu a deschis scorul. Fostul golgheter al Ligii 1, care a înscris sezonul trecut 23 de goluri în campionat, nu are acum decât un singur gol în competiţia internă. Munteanu are, totuşi, 3 assist-uri în cele 9 partide în care a jucat în campionat.
Louis Munteanu este cotat în prezent la 5 milioane de euro de către transfermarkt.com. În precedentul mercato Louis Munteanu a ratat un transfer important, în condiţiile în care s-a discutat despre interesul unor echipe ca Rennes sau Lille. Becali dorea şi el să îl transfere la FCSB, dar suma oferită, 4.5 milioane de euro era departe de ceea ce solicita Neluţu Varga. Becali i-a transmis acum lui Varga că oferă 3 milioane de euro pentru Louis Munteanu. Ultima echipă înscrisă în cursa pentru Louis Munteanu este Dinamo Zagreb.
