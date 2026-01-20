Ofrid Arad, prima reacţie după ce a semnat cu FCSB! Mesajul mijlocaşului israelian: "Club uriaş" - Antena Sport

Ofrid Arad a fost prezentat oficial la FCSB. Fostul mijlocaş de la Kairat Almaty a semnat cu campioana României din postura de jucător liber de contract şi este pregătit să debuteze în tricoul roş-albaştrilor.
Israelianul de 27 de ani s-a declarat entuziasmat şi abia aşteaptă să simtă atmosfera creată de fanii FCSB-ului, spunând despre noua sa echipă că este “un club uriaş”.
Ofri Arad, după ce a semnat cu FCSB: “Sper să ne îndeplinim toate obiectivele”
“Sunt foarte entuziasmat că am ajuns la acest club uriaș și că încep un nou capitol, în roșu și albastru. Abia aștept să ne vedem de pe teren și să simt atmosfera din stadion. Sper să ne îndeplinim toate obiectivele. Hai, FCSB”, a scris Ofrid Arad, pe contul său de Instagram.
Ofri Arad va purta la FCSB tricoul cu numărul 15 şi urmează să înceapă antrenamentele sub comanda lui Elias Charalambous. El ar putea debuta pentru campioană duminică, în partida de Liga 1 cu CFR Cluj. Israelianul este al doilea transfer al iernii efectuat de roş-albaştri, după cel al lui Andre Duarte.
Mijlocaşul israelian îl va înlocui pe Adrian Şut la FCSB, cel care a fost vândut de roş-albaştri în această iarnă la Al-Ain, liderul din Emiratele Arabe Unite. 1,5 milioane de euro a încasat FCSB în schimbul mijlocaşului român.
Ofri Arad, cotat la suma de 1,2 milioane de euro, a evoluat timp de două sezoane la Kairat Almaty, alături de care a cucerit două titluri. Israelianul a fost crescut de Maccabi Haifa, formaţie alături de care a devenit campion de trei ori în prima ligă din Israel.
