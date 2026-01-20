Ofrid Arad, prima reacţie după ce a semnat cu FCSB! Mesajul mijlocaşului israelian: "Club uriaş" - Antena Sport

Ofrid Arad a fost prezentat oficial la FCSB. Fostul mijlocaş de la Kairat Almaty a semnat cu campioana României din postura de jucător liber de contract şi este pregătit să debuteze în tricoul roş-albaştrilor.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Israelianul de 27 de ani s-a declarat entuziasmat şi abia aşteaptă să simtă atmosfera creată de fanii FCSB-ului, spunând despre noua sa echipă că este “un club uriaş”.

Ofri Arad, după ce a semnat cu FCSB: “Sper să ne îndeplinim toate obiectivele”

“Sunt foarte entuziasmat că am ajuns la acest club uriaș și că încep un nou capitol, în roșu și albastru. Abia aștept să ne vedem de pe teren și să simt atmosfera din stadion. Sper să ne îndeplinim toate obiectivele. Hai, FCSB”, a scris Ofrid Arad, pe contul său de Instagram.



View this post on Instagram

A post shared by Ofri Arad (@ofri_arad15)



Ofri Arad va purta la FCSB tricoul cu numărul 15 şi urmează să înceapă antrenamentele sub comanda lui Elias Charalambous. El ar putea debuta pentru campioană duminică, în partida de Liga 1 cu CFR Cluj. Israelianul este al doilea transfer al iernii efectuat de roş-albaştri, după cel al lui Andre Duarte.