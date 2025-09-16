Petrolul n-a renunțat la varianta "Marius Șumudică". Ce a spus președintele clubului: "Ar fi un pas înainte" - Antena Sport

Închide meniul
Petrolul n-a renunțat la varianta “Marius Șumudică”. Ce a spus președintele clubului: “Ar fi un pas înainte”

Andrei Nicolae Publicat: 16 septembrie 2025, 18:21

Marius Șumudică, în timpul unei conferințe de presă / Profimedia

Claudiu Tudor, președintele de la Petrolul Ploiești, a intrat în direct după ce clubul a anunțat despărțirea de Liviu Ciobotariu. Oficialul “lupilor galbeni” a vorbit și despre posibilul înlocuitor al lui “Ciobi” și a dat șase nume de antrenori, inclusiv pe cel al lui Marius Șumudică, cel care a anunțat deja că s-a înțeles cu o formație din China.

Conducătorul de la Petrolul este de părere că aducerea lui “Șumi” la Petrolul ar însemna un pas în plus pentru tehnicianul trecut ultima dată pe la Rapid.

Tudor: “Dacă vedeți câte variante avem..”

Președintele de la Petrolul a dat de înțeles că nu s-a înțeles cu nimeni în proporție de 100% după despărțirea de Liviu Ciobotariu. Cu toate acestea, Claudiu Tudor nu s-a ferit să dea câteva nume, respectiv cele ale lui Mehmet Topal, Florin Pârvu, Marius Șumudică, Dorinel Munteanu, Adrian Mutu sau Eusebiu Tudor, cel din urmă fiind antrenorul lui ASA Târgu Mureș.

În plus, conducătorul clubului a dat de înțeles că lista sa este mult mai lungă și că antrenorii dați cu nume și prenume sunt doar câteva exemple. Cât despre Marius Șumudică, Claudiu Tudor pare că a ignorat complet declarațiile date de antrenor, în care spunea că s-a înțeles deja cu cu cei de la Yunnan Yukun, club din China.

O să anunțăm zilele următoare. Nu avem pe nimeni 100%. Au fost vehiculate mai multe nume. Topal este mereu binevenit, la fel ca Florin Pârvu și alți antrenori care au mai fost pe la noi și au făcut treabă bună.

Șumudică, la ce valoare are, ar fi o variantă bună. O să discutăm și cu el, să vedem ce planuri are. Cred că și lui Șumi i-ar trebui o echipă care să aibă rezultate. Cred că ar fi un pas înainte după perioadă Rapid.

Dorinel Munteanu este un antrenor cu experiență, dar nu am vorbit nimic cu dânsul. Am rămas prieteni cu Adrian Mutu, cine știe? Vom vedea. Au început să sune telefoanele. Dacă vedeți câte variante de antrenor avem…

Sebastian Tudor de la Tg. Mureș e o variantă. E petrolist și cred că ar face treabă bună. Mie îmi place foarte mult“, a spus președintele de la Petrolul, potrivit digisport.ro.

