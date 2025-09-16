Petrolul n-a renunțat la varianta "Marius Șumudică". Ce a spus președintele clubului: "Ar fi un pas înainte" - Antena Sport

Claudiu Tudor, președintele de la Petrolul Ploiești, a intrat în direct după ce clubul a anunțat despărțirea de Liviu Ciobotariu. Oficialul “lupilor galbeni” a vorbit și despre posibilul înlocuitor al lui “Ciobi” și a dat șase nume de antrenori, inclusiv pe cel al lui Marius Șumudică, cel care a anunțat deja că s-a înțeles cu o formație din China.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Conducătorul de la Petrolul este de părere că aducerea lui “Șumi” la Petrolul ar însemna un pas în plus pentru tehnicianul trecut ultima dată pe la Rapid.

Tudor: “Dacă vedeți câte variante avem..”

Președintele de la Petrolul a dat de înțeles că nu s-a înțeles cu nimeni în proporție de 100% după despărțirea de Liviu Ciobotariu. Cu toate acestea, Claudiu Tudor nu s-a ferit să dea câteva nume, respectiv cele ale lui Mehmet Topal, Florin Pârvu, Marius Șumudică, Dorinel Munteanu, Adrian Mutu sau Eusebiu Tudor, cel din urmă fiind antrenorul lui ASA Târgu Mureș.

În plus, conducătorul clubului a dat de înțeles că lista sa este mult mai lungă și că antrenorii dați cu nume și prenume sunt doar câteva exemple. Cât despre Marius Șumudică, Claudiu Tudor pare că a ignorat complet declarațiile date de antrenor, în care spunea că s-a înțeles deja cu cu cei de la Yunnan Yukun, club din China.

“O să anunțăm zilele următoare. Nu avem pe nimeni 100%. Au fost vehiculate mai multe nume. Topal este mereu binevenit, la fel ca Florin Pârvu și alți antrenori care au mai fost pe la noi și au făcut treabă bună.