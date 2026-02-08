Prima încasată de jucătorii CFR-ului, după 3-2 cu ”U”. Neluțu Varga a promis bonusuri și la alte victorii - Antena Sport

CFR Cluj a făcut un pas mare către play-off, după ce a obținut a șaptea victorie consecutivă în campionat sub comanda lui Daniel Pancu. „Feroviarii” au câștigat cu scorul de 3-2 în fața celor de la Universitatea Cluj și au fost răsplătiți de Neluțu Varga.
Patronul clubului din Gruia și-a premiat jucătorii pentru efortul depus în acest meci și a promis și alte bonusuri la următoarele succese pe care echipa le va obține.
Jucătorii CFR-ului, premiați după victoria cu ”U”
CFR Cluj este de neoprit cu Daniel Pancu pe bancă, asta după ce sâmbătă a bifat a șaptea victorie consecutivă în Liga 1. Ardelenii au urcat pe loc de play-off și au încasat și o primă de la patronul Neluțu Varga.
Potrivit gsp.ro, finanțatorul clubului din Gruia a pus la bătaie 20.000 de euro pentru jucători. Acesta a anunțat la finalul partidei cu U Cluj că va mai oferi prime și la alte victorii.
„Echipa arată din nou aşa cum îmi doresc. Jucăm cu inima, cu atitudine şi curaj. Ştim să ținem de rezultat şi suntem din nou o echipă care sperie adversarele.
De asta tot bag bani şi sunt aici. Asta vreau să văd de la echipa mea, iar în ultimele meciuri jucătorii m-au făcut extrem de mândru.
Am început mai greu, ca un marfar, dar sper ca la final să fim ca o săgeată. Îmi doresc mai mult, dar nu vreau să mă gândesc prea departe. Vreau să o luăm pas cu pas, meci cu meci. Le mulțumesc jucătorilor. Le promit ca voi fi alături de ei şi la fiecare meci vor avea primă de victorie”, spunea Neluțu Varga.
