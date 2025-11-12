Primul jucător de la Universitatea Craiova care i-a mulțumit public lui Mirel Rădoi după demisie: "O plăcere" - Antena Sport

Demisia lui Mirel Rădoi de la Universitatea Craiova nu a generat atât de multe reacții în mediul online din partea foștilor săi elevi. Până acum, singurul jucător care a ținut să îi transmită un mesaj tehnicianului care și-a dat demisia din Bănie a fost tânărul Mihnea Rădulescu, care a fost adus pe Ion Oblemenco în vară de la Petrolul Ploiești.
Mirel Rădoi a decis să își dea demisia de la Universitatea Craiova, ca urmare a consumului psihic pe care l-a avut în ultima perioadă, coroborat cu lipsa de rezultate dorite din cele mai recente meciuri. În urma deciziei sale, subiectul demisiei a fost unul extrem de discutat, însă nu a generat foarte multe reacții în mediul online din partea jucătorilor din Bănie.
Mihnea Rădulescu, mesaj pentru Mirel Rădoi
Primul și momentan singurul fotbalist îmbrăcat în alb-albastru care a oferit un mesaj pe rețelele sociale a fost Mihnea Rădulescu. Fotbalistul de 20 de ani a ținut să îi mulțumescă lui Rădoi printr-un mesaj scurt postat pe contul său de Instagram, la secțiunea “stories”, alături de o fotografie în care sunt surprinși el și fostul tehnician de pe Oblemenco.
“It was a pleasure! Thank you for everything (n.r. – A fost o plăcere! Mulțumesc pentru tot)“, a scris fotbalistul care în prezent se află în proces de recuperare după accidentarea suferită la meciul cu FCSB.
În locul lui Rădoi, Mihai Rotaru l-a adus la Universitatea Craiova pe portughezul Filipe Coelho, patronul dezvăluind recent motivele pentru care l-a ales pe el.
