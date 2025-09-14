Probleme pentru FCSB! Juri Cisotti nu a mai putut continua şi a fost înlocuit cu Octavian Popescu - Antena Sport

Închide meniul
Probleme pentru FCSB! Juri Cisotti nu a mai putut continua şi a fost înlocuit cu Octavian Popescu

Publicat: 14 septembrie 2025, 22:49

Juri Cisotti / Sport Pictures

Juri Cisotti a rezistat aproximativ 75 de minute în meciul dintre Csikszereda şi FCSB, din etapa a noua a Ligii 1. Italianul s-a aşezat pe teren şi a avut nevoie de îngrijiri medicale.

În cele din urmă, Cisotti nu a mai putut continua, iar Elias Charalambous l-a introdus pe teren pe Octavian Popescu.

Juri Cisotti a acuzat probleme musculare şi nu a mai prins finalul meciului de la Miercurea Ciuc pe teren. În minutul 89, în locul său a intrat Octavian Popescu.

Italianul este unul dintre cei mai importanţi jucători din lotul campioanei. De la începutul sezonului, el a fost nelipsit de pe teren şi a evoluat în toate meciurile, indiferent de competiţie, cu excpeţia returului cu Aberdeen, din play-off-ul Europa League. În turul din Scoţia, Cisotti a fost eliminat.

  • 800.000 de euro este cota de piaţă a lui Juri Cisotti, potrivit transfermarkt.com
  • 200.000 de euro a plătit FCSB în iarnă pentru transferul italianului de la Oţelul Galaţi
