Probleme pentru FCSB! Juri Cisotti nu a mai putut continua şi a fost înlocuit cu Octavian Popescu - Antena Sport

Juri Cisotti a rezistat aproximativ 75 de minute în meciul dintre Csikszereda şi FCSB, din etapa a noua a Ligii 1. Italianul s-a aşezat pe teren şi a avut nevoie de îngrijiri medicale.
În cele din urmă, Cisotti nu a mai putut continua, iar Elias Charalambous l-a introdus pe teren pe Octavian Popescu.
Juri Cisotti nu a mai putut continua în Csikszereda – FCSB
Juri Cisotti a acuzat probleme musculare şi nu a mai prins finalul meciului de la Miercurea Ciuc pe teren. În minutul 89, în locul său a intrat Octavian Popescu.
Italianul este unul dintre cei mai importanţi jucători din lotul campioanei. De la începutul sezonului, el a fost nelipsit de pe teren şi a evoluat în toate meciurile, indiferent de competiţie, cu excpeţia returului cu Aberdeen, din play-off-ul Europa League. În turul din Scoţia, Cisotti a fost eliminat.
- 800.000 de euro este cota de piaţă a lui Juri Cisotti, potrivit transfermarkt.com
- 200.000 de euro a plătit FCSB în iarnă pentru transferul italianului de la Oţelul Galaţi
- Gigi Becali, 3 schimbări la pauză în Csikszereda – FCSB! Decizie inspirată a patronului roş-albaştrilor
- Csikszereda – FCSB 1-1. Ciucanii egalează tot în urma unei faze fixe
- Ianis Zicu nu are dubii după Universitatea Craiova – Farul 2-0: „Au tot ce le trebuie”
- Mirel Rădoi, întins pe jos în vestiar după criza nervoasă din meciul cu Farul! Medicii au intervenit imediat
- Universitatea Craiova – Farul 2-0. Oltenii se desprind în fruntea Ligii 1