Probleme pentru România. Ungaria ne-a luat faţa în clasamentul coeficienților UEFA - Antena Sport

FCSB şi Universitatea Craiova nu reuşesc să strângă puncte în clasamentul coeficienților UEFA, iar acum suntem pe locul 23!

Dacă nu adunăm puncte din meciurile viitoare şi nu reuşim să ajungem pe locul 22 în clasamentul punctajelor din cupele europene, atunci România pierde şansa de a putea trimite campioana Superligii în turul 2 al Ligii Campionilor, nu în turul 1, așa cum a fost până acum. În acest moment, Ungaria este peste țara noastră cu 0.125 puncte.

Joi, FCSB a pierdut și a ieșit dintre primele 24 în clasament. Craiova a bifat o remiză cu Noah și e și ea departe de zona care permite accesul în faza dublelor eliminatorii. În schimb, două dintre țările cu care ne aflăm în dispută directă, Croația și Ungaria, au făcut puncte mai multe și ne-au depășit. În acest moment, România e pe locul 23, sub Croația și Ungaria.

În ultimii doi ani, FCSB a fost campioana Superligii. În ambele cazuri, bucureștenii au trecut de primul tur.