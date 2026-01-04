Închide meniul
Rapid, în negocieri pentru un nou transfer. Giuleștenii pot avea un "as în mânecă" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Rapid, în negocieri pentru un nou transfer. Giuleștenii pot avea un “as în mânecă”

Rapid, în negocieri pentru un nou transfer. Giuleștenii pot avea un “as în mânecă”

Andrei Nicolae Publicat: 4 ianuarie 2026, 16:22

Rapid, în negocieri pentru un nou transfer. Giuleștenii pot avea un as în mânecă

Jucătorii de la Petrolul, după un gol marcat / Sport Pictures

Rapid vrea să se întărească în această perioadă de mercato, iar pe lista jucătorilor doriți de Dan Șucu se află și Robert Sălceanu, fotbalistul celor de la Petrolul care se află în negocieri cu alb-vișiniii. Ploieștenii doresc să primească 500.000 de euro în schimbul fundașului de 21 de ani, dar giuleștenii se pot folosi de un artificiu pentru a da mai puțini bani.

Rapid a plecat în Turcia pentru cantonamentul din Antalya, iar până la revenirea în România formația de sub podul Grant mai așteaptă întăriri pentru a doua parte a sezonului. După ce s-ar fi înțeles pentru transferul lui Daniel Paraschiv, giuleștenii cercetează noi piste, iar una dintre ele ar fi cea către Robert Sălceanu, potrivit gsp.ro.

Cum se poate realiza afacerea pentru Sălceanu?

Jucătorul de 21 născut în Călărași este văzut de conducerea Rapidului drept un înlocuitor de calitate pentru Andrei Borza, în cazul în care cel din urmă va pleca din Giulești în vară, așa cum se vehiculează. Petrolul vrea însă o sumă consistentă în schimbul lui Sălceanu, care mai poate îndpelini regula U21 doar în a doua jumătate a acestui sezon. Fundașul va împlini 22 de ani pe 13 ianuarie, motiv pentru care nu va mai fi eligibil din sezonul viitor.

Clubul din Prahova vrea 500.000 de euro pentru a-l ceda pe Sălceanu, care este dorit și de alte cluburi din Liga 1, potrivit sursei citate anterior. Rapid nu pare dornică să achite atât de mulți bani, motiv pentru care ar putea implica și alți jucători în această afacere, la fel ca în cazul posibilei mutări a lui Marinos Tzionis.

Dan Șucu poate profita de faptul că Petrolul vrea să îi aducă sub formă de împrumut pe Cristian Ignat și pe Rareș Pop de la echipa lui Costel Gâlcă. Conducerea Rapidului le-ar putea impune astfel ploieștenilor condiția să scadă suma de transfer pentru Sălceanu astfel încât să îi cedeze pe cei doi menționați anterior.

În acest sezon, Robert Sălceanu a adunat 16 meciuri în toate competițiile pentru Petrolul, perioadă în care a marcat un gol și a oferit o pasă decisivă. Până acum, fundașul de 21 de ani a mai evoluat pentru Dunărea Călărași și Gloria Buzău.

