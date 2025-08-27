Rapid şi FCSB, amendate după incidentele de la derby-ul dintre cele două echipe! Decizia Comisiei de Disciplină - Antena Sport

Comisia de Disciplină a decis să le amendeze pe Rapid şi FCSB după derby-ul disputat duminică, 17 august, între cele două echipe. Rapid – FCSB s-a terminat 2-2, după ce roş-albaştrii au condus cu 2-0. Lixandru şi Bîrligea au marcat pentru roş-albaştri, iar Rapidul a reuşit să “smulgă” un egal printr-o “dublă” a lui Elvir Koljic.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Atacantul Rapidului a înscris un gol superb în minutul 83, cu călcâiul, după care, în minutul 90+2, a profitat de o eroare a lui Ngezana şi i-a adus un punct echipei sale.

Rapid şi FCSB au fost amendate de Comisia de Disciplină

Comisia de Disciplină din cadrul FRF a decis să o amendeze pe Rapid cu 10.000 de lei pentru incidentele de la derby-ul cu FCSB. FCSB a primit, la rândul ei, o amendă de 5.000 de lei.

“FC Rapid 1923 vs. FC FCSB – Incidente – În temeiul art. 83.2.d și 82.1 din RD, se sancționează clubul FC Rapid 1923 SA cu penalitate sportivă de 10.000 lei.

În temeiul art. 83.2.d din RD, se sancționează clubul FCSB cu penalitate sportivă de 5.000 lei. În temeiul art.54.2 din RD, se sancționează clubul FCSB cu penalitate sportivă de 5.000 lei. Se aplică FCSB o penalitate unică de 5.000 lei”, a fost decizia Comisiei de Disciplină, potrivit lpf.ro.