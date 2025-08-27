Rapid şi FCSB, amendate după incidentele de la derby-ul dintre cele două echipe! Decizia Comisiei de Disciplină - Antena Sport

Comisia de Disciplină a decis să le amendeze pe Rapid şi FCSB după derby-ul disputat duminică, 17 august, între cele două echipe. Rapid – FCSB s-a terminat 2-2, după ce roş-albaştrii au condus cu 2-0. Lixandru şi Bîrligea au marcat pentru roş-albaştri, iar Rapidul a reuşit să “smulgă” un egal printr-o “dublă” a lui Elvir Koljic.
Atacantul Rapidului a înscris un gol superb în minutul 83, cu călcâiul, după care, în minutul 90+2, a profitat de o eroare a lui Ngezana şi i-a adus un punct echipei sale.
Rapid şi FCSB au fost amendate de Comisia de Disciplină
Comisia de Disciplină din cadrul FRF a decis să o amendeze pe Rapid cu 10.000 de lei pentru incidentele de la derby-ul cu FCSB. FCSB a primit, la rândul ei, o amendă de 5.000 de lei.
“FC Rapid 1923 vs. FC FCSB – Incidente – În temeiul art. 83.2.d și 82.1 din RD, se sancționează clubul FC Rapid 1923 SA cu penalitate sportivă de 10.000 lei.
În temeiul art. 83.2.d din RD, se sancționează clubul FCSB cu penalitate sportivă de 5.000 lei. În temeiul art.54.2 din RD, se sancționează clubul FCSB cu penalitate sportivă de 5.000 lei. Se aplică FCSB o penalitate unică de 5.000 lei”, a fost decizia Comisiei de Disciplină, potrivit lpf.ro.
După derby-ul cu Rapid, FCSB a făcut 2-2 în tur cu Aberdeen şi a pierdut, acasă, scor 0-2, cu FC Argeş. Pentru FCSB urmează returul decisiv cu Aberdeen, care se va disputa joi, de la ora 21:30. În campionat FCSB urmează să dispute derby-ul “suferinţei”, cu CFR Cluj. Campioana şi vicecampioana României ocupă locurile 13 şi 14 în Liga 1. Ambele au acumulat până acum numai 5 puncte în campionat.
- Gigi Becali a visat suma pe care i-a cerut-o Neluţu Varga pentru Louis Munteanu: “Dacă scazi un euro, nu-l mai vezi”
- Ioan Varga și-a schimbat la 180 de grade discursul despre demisia lui Dan Petrescu: “Cu asta nu te poți juca”
- CFR i-a găsit înlocuitor lui Louis Munteanu! Ar fi lovitura verii în Liga 1
- Ianis Hagi, ofertă unică din Liga 1! “I-a propus-o la sugestia mea”
- Andrei Nicolescu, anunţ despre transferul lui Adrian Mazilu la Dinamo: “Ne-am înţeles cu jucătorul”