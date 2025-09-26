Ratarea campionatului! Jucătorul deţinut de FCSB l-a lăsat cu poarta goală, dar el nu a reuşit să marcheze! - Antena Sport

În minutul 36 al meciului Hermannstadt – FC Argeş, brazilianul Jair (31 de ani) a oferit ratarea campionatului! Nana Antwi (25 de ani) a pătruns excelent pe partea dreaptă şi a centrat perfect pentru Jair. Brazilianul nu a reuşit să marcheze dintr-un metru, cu poarta goală! El a trimis paralel cu poarta, iar balonul a fost prins de Lazar.

Jair a evoluat în 2 partide pentru Hermannstadt în acest sezon de Liga 1. Nu a reuşit niciun gol şi niciun assist. Acesta este al treilea meci al sezonului pentru Jair.

Jair nu a putut marca dintr-un metru, având poarta goală!

Nana Antwi, jucător care a fost împrumutat de FCSB şi în acest sezon la Hermannstadt, a evoluat în 9 dintre cele 10 meciuri disputate de sibieni în acest sezon. Partida cu Argeş este a 10-a pentru ghanez în acest sezon în campionat.

Sezonul trecut, Nana Antwi a evoluat în 25 de meciuri în Liga 1 pentru Hermannstadt, reuşind 2 assist-uri. El a evoluat şi în 6 meciuri în Cupa României, marcând un gol. Hermannstadt a disputat sezonul trecut finala Cupei României, pe care a pierdut-o cu CFR Cluj, scor 2-3. Antwi este cotat la 400.000 de euro de către site-ul de specialitate transfermarkt.com.

Autorul ratării campionatului, Jair, este cotat de către transfermarkt.com la 325.000 de euro. Cea mai ridicată cotă a brazilianului a fost de 1 milion de euro, atinsă în 2024. Brazilianul are contract cu Hermannstadt până în vara lui 2027.