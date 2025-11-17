Dezvăluirea incredibilă a lui Erling Haaland: "Mancini mi-a pus mâna pe fund" Ce a putut face starul lui City - Antena Sport

Închide meniul
Dezvăluirea incredibilă a lui Erling Haaland: “Mancini mi-a pus mâna pe fund” Ce a putut face starul lui City

Publicat: 17 noiembrie 2025, 9:19

Erling Haaland şi Gianluca Mancini - Profimedia Images

Erling Haaland a avut parte de un episod incredibil în timpul meciului Italia – Norvegia 1-4, în urma căruia nordicii au obţinut calificarea matematică la World Cup 2026, competiţie ce va fi exclusiv în Universul Antena.

Starul lui Manchester City a dezvăluit că, atunci când scorul era 1-1, Gianluca Mancini a început să îi pună mâna pe fund. Gest care l-a băgat în meci pe golgheterul nordicilor, care şi-a trecut apoi în cont o dublă.

  • Tragerea la sorţi a barajului pentru World Cup 2026 este joi, 20 noiembrie, de la ora 14:00, LIVE în AntenaPLAY

“Când scorul era 1-1, a început să îmi pună mâna pe fund. Mă gândeam “ce face?”. Apoi m-am enervat şi i-a spus “mulţumesc mult pentru motivaţie, să-i dăm drumul la treabă! Apoi am marcat două goluri, am câştigat cu 4-1 şi asta e frumos. Ţin să îi mulţumesc încă o dată”, a spus Haaland, citat de tv2.no.

World Cup 2026, care va fi transmis exclusiv în Universul Antena, va fi primul turneu din cariera lui Erling Haaland, cel care a avut parte de mai multe dezamăgiri la echipa naţională. De asemenea, Norvegia revine la Cupa Mondială pentru prima oară din 1998.

În duelul de pe San Siro contra Italiei, Erling Haaland a reuşit să îl învingă de două ori pe Gianluigi Donnarumma, coechipierul său de la Manchester City. Atacantul norvegian a marcat în minutele 78 şi 80. El a atins astfel cota 16 goluri marcate în preliminarii.

În ceea ce priveşte Italia, echipa lui Gattuso va merge la baraj şi se va afla în prima urnă, acolo unde o poate întâlni pe România. Ţara noastră se va afla în urna a patra, graţie calificării prin intermediul Nations League la baraj, după ce a ratat locul 2, în urma înfrângerii cu Bosnia.

1 Adrian Mutu a caracterizat cu un singur cuvânt jocul făcut de Ianis Hagi în meciul de coşmar cu Bosnia! 2 “Parcă era balerină” Adrian Porumboiu nu l-a iertat pe un tricolor! Nici Mircea Lucescu nu a scăpat 3 UPDATEÎnfrângerea dramatică a Ungariei a schimbat lista cu posibilele adversare ale României! Pe cine putem întâlni la baraj 4 FRF va merge la FIFA, după scandările rasiste din Bosnia! Comunicatul oficial al federaţiei 5 Răsturnare de situaţie! Decizia pe care a luat-o Mircea Lucescu despre viitorul lui, după ruşinea din Bosnia 6 Incidente la finalul meciului de la Zenica. Scandarea românilor care i-a scos din sărite pe bosniaici
