Dezvăluirea incredibilă a lui Erling Haaland: "Mancini mi-a pus mâna pe fund" Ce a putut face starul lui City - Antena Sport

Erling Haaland a avut parte de un episod incredibil în timpul meciului Italia – Norvegia 1-4, în urma căruia nordicii au obţinut calificarea matematică la World Cup 2026, competiţie ce va fi exclusiv în Universul Antena.

Starul lui Manchester City a dezvăluit că, atunci când scorul era 1-1, Gianluca Mancini a început să îi pună mâna pe fund. Gest care l-a băgat în meci pe golgheterul nordicilor, care şi-a trecut apoi în cont o dublă.

Tragerea la sorţi a barajului pentru World Cup 2026 este joi, 20 noiembrie, de la ora 14:00, LIVE în AntenaPLAY

Dezvăluirea incredibilă a lui Erling Haaland

“Când scorul era 1-1, a început să îmi pună mâna pe fund. Mă gândeam “ce face?”. Apoi m-am enervat şi i-a spus “mulţumesc mult pentru motivaţie, să-i dăm drumul la treabă! Apoi am marcat două goluri, am câştigat cu 4-1 şi asta e frumos. Ţin să îi mulţumesc încă o dată”, a spus Haaland, citat de tv2.no.

World Cup 2026, care va fi transmis exclusiv în Universul Antena, va fi primul turneu din cariera lui Erling Haaland, cel care a avut parte de mai multe dezamăgiri la echipa naţională. De asemenea, Norvegia revine la Cupa Mondială pentru prima oară din 1998.

În duelul de pe San Siro contra Italiei, Erling Haaland a reuşit să îl învingă de două ori pe Gianluigi Donnarumma, coechipierul său de la Manchester City. Atacantul norvegian a marcat în minutele 78 şi 80. El a atins astfel cota 16 goluri marcate în preliminarii.