Italienii vor România, la baraj. Ianis Hagi, ridiculizat în Gazzeta dellor Sport! "A moştenit tricoul cu numărul 10" - Antena Sport

Presa din Italia a analizat posibilii adversari pe care reprezentativa Italiei i-ar putea întâlni în barajul de semifinale. Dacă Suedia este văzută ca un pericol, italienii de la Gazzeta dello Sport cred că Macedonia sau România sunt ţări accesibile pentru o calificare în următoare fază.

Ce spus italienii despre naţionala noastră? “România poate fi învinsă, în ciuda alchimiei bătrânului vulpoi Lucescu, pentru că nu mai este echipa lui Hagi. Sau, mai bine zis, este cea a fiului Ianis, care a moştenit tricoul cu numărul 10, cu tot respectul nu este acelaşi lucru”, scriu italienii de la Gazzeta dello Sport.

Italia, spulbertată de Norvegia

Naționala de fotbal a Italiei a terminat Grupa I de calificare la Mondiale pe locul 2, după Norvegia. După 3-0 în tur, nordicii i-au umilit pe italieni cu 4-1, la Milano. Era un meci pe care Squadra Azzurra trebuia să-l câștige la 9 goluri diferență, pentru a depăși Norvegia la golaveraj. Deși a deschis scorul, s-a prăbușit după pauză.

România poate întâlni Italia, Turcia, Ucraina sau Polonia

România va juca între 26 și 31 martie 2026 meciul sau meciurile de baraj pentru calificarea la Cupa Mondială din SUA, Canada și Mexic. Tragerea la sorți a meciurilor de baraj va avea loc joi, 20 noiembrie 2025. Întrucât face parte din urna a patra, naționala noastră va evolua contra unei echipe din prima urnă valorică, în deplasare, în primul meci de baraj. Astfel, tricolorii vor întâlni una dintre Italia, Turcia, Ucraina și Polonia. Ucrainenii nu joacă meciurile de acasă pe teren propriu, astfel că ar putea fi adversarul cel mai accesibil. Dacă va câștiga primul baraj, România va evolua într-un nou meci (acasă sau în deplasare, în funcția de tragerea la sorți) contra câștigătoarei unui meci de baraj dintre echipele din urna a doua și a treia.