Reacţia lui Andrei Nicolescu după scandalul de la derby-ul Universitatea Craiova - Dinamo 2-2! - Antena Sport

Reacţia lui Andrei Nicolescu după scandalul de la derby-ul Universitatea Craiova - Dinamo 2-2!

Reacţia lui Andrei Nicolescu după scandalul de la derby-ul Universitatea Craiova – Dinamo 2-2!

Reacţia lui Andrei Nicolescu după scandalul de la derby-ul Universitatea Craiova – Dinamo 2-2!

Bogdan Stănescu Publicat: 28 septembrie 2025, 14:06

Reacţia lui Andrei Nicolescu după scandalul de la derby-ul Universitatea Craiova – Dinamo 2-2!

Andrei Nicolescu / AntenaSport

Preşedintele executiv al “câinilor”, Andrei Nicolescu, a reacţionat după scandalul declanşat de faza eliminării lui Nicuşor Bancu din timpul derby-ului Universitatea Craiova – Dinamo 2-2. După fluierul de final au existat tensiuni între jucătorii lui Dinamo şi suporterii olteni. Totodată, Maxime Sivis ar fi fost implicat într-un conflict cu Tudor Băluţă.



Nicolescu a recunoscut că Danny Armstrong putea fi eliminat şi el în momentul în care căpitanul oltenilor, Nicuşor Bancu, a văzut cartonaşul roşu.

Andrei Nicolescu: “Putea fi sancționat și Armstrong”

Fiecare poate să aibă o părere. Întrebarea e despre ce arbitru vorbim. Decizia a fost luată în colaborare. Atât timp cât VAR-ul te cheamă, îți și explică la ce să te uiți. Acolo nu a fost intensitate, eu am spus. Pentru mine e roșu la Bancu. Din analiza fragmentată a imaginilor, arbitrul trebuia să analizeze dacă Armstrong a avut o reacție în momentul în care a trimis piciorul spre Bancu.

Dacă s-a văzut o reacție, putea fi sancționat și Armstrong. Eu sunt subiectiv. În cazul în care s-a considerat o reacție, se putea da un galben și la Armstrong. La Bancu mi se pare fără dubiu o intenție. Sunt subiectiv, clar. Domnul Cârțu cum ar putea să fie altfel decât subiectiv?”, a spus Andrei Nicolescu pentru fanatik.ro.

Nicolescu a comentat şi tensiunile de după meci, contrazicându-l pe Mirel Rădoi. Rădoi susţinea că Perica s-a ascuns în spatele bodyguarzilor pentru a-i stropi pe olteni cu apă. “Și-au dorit ei să fie justițiari și s-a creat acest meleu. A fost mai mult o tensiune verbală. Nu știu ce a făcut Perica. Nu pot să fiu de acord cu Rădoi. Eu am mai văzut declarații și de la Csikszereda”, a mai declarat Nicolescu pentru sursa citată.

Patronul oltenilor, Mihai Rotaru, a tunat după fluierul de final al derby-ului Universitatea Craiova – Dinamo 2-2. Rotaru i-a acuzat pe centralul Adrian Cojocaru şi pe arbitrul din camera VAR Andrei Chivulete că şi-au “bătut joc” de Universitatea Craiova prin maniera de arbitraj de la derby. Rotaru a susţinut că Adrian Cojocaru nici nu ar fi trebuit să fie delegat la un meci cu asemenea încărcătură.

În afară de Mihai Rotaru, şi antrenorul Mirel Rădoi şi preşedintele de onoare al Universităţii Craiova, Sorin Cârţu, au susţinut că Danny Armstrong trebuia şi el să fie eliminat.

În momentul în care Universitatea Craiova a rămas în 10, oltenii conduceau cu 2-1. Dinamo a egalat în minutul 90, prin Alex Pop, iar în prelungirile partidei “câinii” puteau lua chiar toate cele 3 puncte. Un şut al lui Karamoko a fost respins in extremis de portarul oltenilor, Isenko. Universitatea Craiova e lider în Liga 1, cu 24 de puncte. Dinamo se află pe locul 4, cu 20 de puncte.

Tradiţia păstrată cu sfinţenie care a dat viaţă unui festival. Oamenii vin de la sute de kilometri pentru astaTradiţia păstrată cu sfinţenie care a dat viaţă unui festival. Oamenii vin de la sute de kilometri pentru asta
