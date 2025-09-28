Reacţia lui Andrei Nicolescu după scandalul de la derby-ul Universitatea Craiova - Dinamo 2-2! - Antena Sport

Preşedintele executiv al “câinilor”, Andrei Nicolescu, a reacţionat după scandalul declanşat de faza eliminării lui Nicuşor Bancu din timpul derby-ului Universitatea Craiova – Dinamo 2-2. După fluierul de final au existat tensiuni între jucătorii lui Dinamo şi suporterii olteni. Totodată, Maxime Sivis ar fi fost implicat într-un conflict cu Tudor Băluţă.

Nicolescu a recunoscut că Danny Armstrong putea fi eliminat şi el în momentul în care căpitanul oltenilor, Nicuşor Bancu, a văzut cartonaşul roşu.

Andrei Nicolescu: “Putea fi sancționat și Armstrong”

„Fiecare poate să aibă o părere. Întrebarea e despre ce arbitru vorbim. Decizia a fost luată în colaborare. Atât timp cât VAR-ul te cheamă, îți și explică la ce să te uiți. Acolo nu a fost intensitate, eu am spus. Pentru mine e roșu la Bancu. Din analiza fragmentată a imaginilor, arbitrul trebuia să analizeze dacă Armstrong a avut o reacție în momentul în care a trimis piciorul spre Bancu.

Dacă s-a văzut o reacție, putea fi sancționat și Armstrong. Eu sunt subiectiv. În cazul în care s-a considerat o reacție, se putea da un galben și la Armstrong. La Bancu mi se pare fără dubiu o intenție. Sunt subiectiv, clar. Domnul Cârțu cum ar putea să fie altfel decât subiectiv?”, a spus Andrei Nicolescu pentru fanatik.ro.

Nicolescu a comentat şi tensiunile de după meci, contrazicându-l pe Mirel Rădoi. Rădoi susţinea că Perica s-a ascuns în spatele bodyguarzilor pentru a-i stropi pe olteni cu apă. “Și-au dorit ei să fie justițiari și s-a creat acest meleu. A fost mai mult o tensiune verbală. Nu știu ce a făcut Perica. Nu pot să fiu de acord cu Rădoi. Eu am mai văzut declarații și de la Csikszereda”, a mai declarat Nicolescu pentru sursa citată.