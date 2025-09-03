Reacţia lui Neluţu Varga, după ce a realizat unul dintre cele mai tari transferuri din istoria Ligii 1 - Antena Sport

Kurt Zouma este noul jucător al lui CFR Cluj. Fundaşul de 30 de ani care a câştigat Champions League cu Chelsea, în 2021, este unul dintre cele mai tari transferuri din istoria Ligii 1.
Fundaşul francez e cel mai bine cotat jucător din fotbalul românesc, 10 milioane de euro, iar Neluţu Varga este în culmea fericirii după ce a dat lovitura în perioada de mercato de vară.
Reacţia lui Neluţu Varga, după transferul lui Kurt Zouma
“Sunt cel mai fericit că am realizat transferul pe care mi l-am dorit cel mai tare! E un jucător incredibil și, mai mult, un băiat cu un caracter extraordinar. Nu doar că va aduce valoare echipei, ci va fi un exemplu în vestiar pentru colegii lui.
Îi va ajuta foarte mult să crească! A jucat la un nivel incredibil și încă mai are mult de oferit. Mă bucur enorm. De acum înainte vom fi din ce în ce mai puternici”, a spus Neluţu Varga, citat de gsp.ro.
Contractul lui Zouma este valabil pe o perioadă de două sezoane, cu opțiunea de prelungire pe încă două stagiuni.
Cifrele lui Kurt Zouma
- Saint Etienne: 74 de meciuri, 4 goluri, 1 assist. A câștigat: Cupa Ligii Franței, în 2013.
- Chelsea: 151 de meciuri, 10 goluri, 4 assist-uri. A câștigat: Premier League (2015 și 2017), Cupa Ligii Angliei (2015), Champions League (2021), Supercupa Europei (2022).
- Stoke City (împrumut): 37 de meciuri, 1 gol.
- Everton (împrumut): 36 de meciuri, 2 goluri, 2 assist-uri.
- West Ham: 103 meciuri, 6 goluri, 1 assist. A câștigat UEFA Conference League (2023)
- Al-Orobah (împrumut): 20 de meciuri, 1 gol
