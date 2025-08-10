"S-a văzut şi din avion" Daniel Niculae s-a revoltat după golul anulat al echipei sale! - Antena Sport

Preşedintele lui Hermannstadt, Daniel Niculae, a susţinut şi el, la fel ca Aurelian Chiţu şi antrenorul Marius Măldărăşanu, că formaţiei sibiene trebuia să i se valideze reuşita din prelungirile meciului cu Universitatea Craiova.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Daniel Niculae e de părere că a fost foarte vizibil, cu stop-cadru, că mingea a depăşit cu întreaga circumferinţă linia porţii.

Daniel Niculae: “Se vede clar pe toate imaginile”

“Din punctul meu de vedere, e clar ca lumina zilei, s-a văzut și din avion că a fost gol. Nu era nevoie de tehnologie. Se vede clar pe stop-cadru că mingea depășește linia cu toată circumferința.

Se vede clar pe toate imaginile pe care le-au făcut colegii noștri din presa că este gol clar. Sunt sigur pe ceea ce văd. În toate pozele se vede clar că mingea trece de linia porții cu toată circumferința ei.

Problema nu-i asta! E vorba de un punct care ne-ar fi ajutat foarte mult. Ce pot să le transmit eu băieților acum? Au muncit. Poate că, dacă aveau mai multă luciditate, soarta meciului era cu totul și cu totul alta.