"S-a văzut şi din avion" Daniel Niculae s-a revoltat după golul anulat al echipei sale! - Antena Sport

Preşedintele lui Hermannstadt, Daniel Niculae, a susţinut şi el, la fel ca Aurelian Chiţu şi antrenorul Marius Măldărăşanu, că formaţiei sibiene trebuia să i se valideze reuşita din prelungirile meciului cu Universitatea Craiova.
Daniel Niculae e de părere că a fost foarte vizibil, cu stop-cadru, că mingea a depăşit cu întreaga circumferinţă linia porţii.
Daniel Niculae: “Se vede clar pe toate imaginile”
“Din punctul meu de vedere, e clar ca lumina zilei, s-a văzut și din avion că a fost gol. Nu era nevoie de tehnologie. Se vede clar pe stop-cadru că mingea depășește linia cu toată circumferința.
Se vede clar pe toate imaginile pe care le-au făcut colegii noștri din presa că este gol clar. Sunt sigur pe ceea ce văd. În toate pozele se vede clar că mingea trece de linia porții cu toată circumferința ei.
Problema nu-i asta! E vorba de un punct care ne-ar fi ajutat foarte mult. Ce pot să le transmit eu băieților acum? Au muncit. Poate că, dacă aveau mai multă luciditate, soarta meciului era cu totul și cu totul alta.
Dar, când ți se anulează un gol valabil la ultima fază, e clar că e foarte greu să vii cu ceva în vestiar. Cred că și lui Măldă i-a fost la fel de greu”, a declarat Daniel Niculae, pentru digisport.ro, după Universitatea Craiova – Hermannstadt 1-0.
Universitatea Craiova – FC Hermannstadt 1-0. Fază controversată de gol neacordat în minutul 90+2
Universitatea Craiova a învins duminică, pe teren propriu, scor 1-0, formaţia FC Hermannstadt, într-un meci din etapa a 5-a din Liga 1.
Oltenii au ratat prima ocazie importantă în minutul 11, la şutul pe lângă poartă trimis de Băsceanu. Oaspeţii au replicat prin şutul lui Balaure, scos incredibil de Lung, în minutul 22, pentru ca fundaşul Romanchuk să deschidă scorul pentru gazde, în minutul 31, cu un şut extraordinar de la 25 de metri. Craiova a continuat să pună presiune pe poarta sibienilor şi Căbuz a scos şutul expediat de Nsimba, în minutul 49. Elevii lui Măldărăşanu au ripostat şi Balaure a lovit bara transversală două minute mai târziu.