"Să fii nebun şi să nu vezi mingea în poartă". Aurelian Chiţu a răbufnit, după controversa din Craiova - Hermannstadt 1-0 - Antena Sport

Aurelian Chiţu a răbufnit, după controversa uriaşă din Universitatea Craiova – Hermannstadt 1-0. Atacantul sibienilor a declarat că echipei sale i-a fost anulat un gol, în mod eronat.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În prelungirile partidei din Bănie, Aurelian Chiţu a şutat din interiorul careului, iar Silviu Lung Jr a respins de pe linia porţii. Pe reluări s-a putut observa faptul că balonul a depăşit linia porţii, însă VAR a decis că nu în totalitate, astfel că nu a acordat golul pentru sibieni.

Aurelian Chiţu a răbufnit, după controversa din Craiova – Hermannstadt 1-0

Aurelian Chiţu nu şi-a putut explica cum arbitrul partidei, Andrei Chivulete, nu a acordat golul pentru Hermannstadt. Atacantul a transmis că pe reluări, s-a putut observa că balonul a depăşit cu toată circumferinţa linia porţii.

“Am avut un gol anulat incorect. Asta e. Nu ştiu cum au decis atât de repede, asta m-a surprins pe mine, mingea a intrat în poartă, ei în 30 de secunde au decis că nu e gol. Mai stai, mai încerci, mai verifici, aşa cred că e normal. Am văzut-o în poartă, a fost în poartă, am văzut imaginile în vestiar, să fii nebun să zici că nu a fost în poartă.

Au fost meciuri grele, poate nu suntem nici 100%. Nu vom avea un meci uşor nici la Ploieşti, să sperăm că vom câştiga.