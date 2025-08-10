"Să fii nebun şi să nu vezi mingea în poartă". Aurelian Chiţu a răbufnit, după controversa din Craiova - Hermannstadt 1-0 - Antena Sport

Aurelian Chiţu a răbufnit, după controversa uriaşă din Universitatea Craiova – Hermannstadt 1-0. Atacantul sibienilor a declarat că echipei sale i-a fost anulat un gol, în mod eronat.
În prelungirile partidei din Bănie, Aurelian Chiţu a şutat din interiorul careului, iar Silviu Lung Jr a respins de pe linia porţii. Pe reluări s-a putut observa faptul că balonul a depăşit linia porţii, însă VAR a decis că nu în totalitate, astfel că nu a acordat golul pentru sibieni.
Aurelian Chiţu a răbufnit, după controversa din Craiova – Hermannstadt 1-0
Aurelian Chiţu nu şi-a putut explica cum arbitrul partidei, Andrei Chivulete, nu a acordat golul pentru Hermannstadt. Atacantul a transmis că pe reluări, s-a putut observa că balonul a depăşit cu toată circumferinţa linia porţii.
“Am avut un gol anulat incorect. Asta e. Nu ştiu cum au decis atât de repede, asta m-a surprins pe mine, mingea a intrat în poartă, ei în 30 de secunde au decis că nu e gol. Mai stai, mai încerci, mai verifici, aşa cred că e normal. Am văzut-o în poartă, a fost în poartă, am văzut imaginile în vestiar, să fii nebun să zici că nu a fost în poartă.
Au fost meciuri grele, poate nu suntem nici 100%. Nu vom avea un meci uşor nici la Ploieşti, să sperăm că vom câştiga.
Cu o claritate…pac, nu a fost gol. Nu vreau să vorbesc, noi am muncit, am alergat. Dar asta este, e fotbal”, a declarat Aurelian Chiţu, conform digisport.ro, după Universitatea Craiova – Hermannstadt 1-0.
Universitatea Craiova – Hermannstadt 1-0
Oltenii au ratat prima ocazie importantă în minutul 11, la şutul pe lângă poartă trimis de Băsceanu. Oaspeţii au replicat prin şutul lui Balaure, scos incredibil de Lung, în minutul 22, pentru ca fundaşul Romanchuk să deschidă scorul pentru gazde, în minutul 31, cu un şut extraordinar de la 25 de metri. Craiova a continuat să pună presiune pe poarta sibienilor şi Căbuz a scos şutul expediat de Nsimba, în minutul 49.
Elevii lui Măldărăşanu a ripostat şi Balaure a lovit bara transversală două minute mai târziu. Mekvasbisvili a şters transversala cu un şut din afara careului, în minutul 68, apoi oaspeţii au trecut pe lângă gol prin Chiţu, în minutul 74, iar în al doilea minut de prelungire a avut loc ce mia controversată fază a meciului: Kevin Ciubotaru a centrat pentru Chiţu şi acesta a trimis spre poartă. Lung a scos mingea, dar VAR-ul a intervenit şi a verificat dacă mingea a depăşit linia porţii. După două minute decizia a fost că mingea nu a depăşit linia porţii, deci nu s-a acordat gol, iar Universitatea Craiova – FC Hermannstadt s-a terminat cu victoria la limită a gazdelor, scor 1-0.