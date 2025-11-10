"Săracul, nu mai putea să alerge". Gigi Becali a făcut praf încă un titular de la FCSB, după remiza cu Hermannstadt - Antena Sport

Gigi Becali a făcut praf un alt titular al FCSB-ului, după remiza cu Hermannstadt, scor 3-3, din etapa a 16-a a Ligii 1. Patronul campioanei l-a taxat şi pe Ionuţ Cercel, după ce în primă fază l-a criticat aspru pe Daniel Bîrligea, cel care a fost eliminat pentru proteste în minutul 81.

Ionuţ Cercel a fost titular în duelul de la Sibiu, în centrul defensivei, alături de Siyabonga Ngezana. Tânărul fundaş de 18 ani a fost depăşit uşor la primul gol marcat de sibieni, în minutul 26, prin Aurelian Chiţu. Ulterior, Cercel a fost schimbat în minutul 61, fiind trimis în teren Alexandru Stoian.

Gigi Becali a făcut praf un titular de la FCSB, după remiza cu Hermannstadt

Deşi l-a lăudat constant pe tânărul fundaş, Gigi Becali nu l-a iertat pe acesta după remiza cu Hermannstadt. Patronul roş-albaştrilor s-a declarat surprins de faptul că Ionuţ Cercel nu mai putea să alerge, deşi are doar 18 ani.

De asemenea, Gigi Becali s-a plâns de faptul că la echipa sa nu mai există “bărbăţie”, mărturisind că FCSB ar fi trebuit să aibă 3-0 încă din minutul 25, după ce a deschis scorul prin Mamadou Thiam în minutul 4.

“Îl doare nu știu ce, că nu știu cum. Dacă Cercel a ieșit, ce puteai să mai faci? Trebuia să câștigăm meciul, ei (n.r. staff-ul) l-au băgat acolo, nu dau vina pe ei pentru că sunt antrenori.