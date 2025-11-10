"Săracul, nu mai putea să alerge". Gigi Becali a făcut praf încă un titular de la FCSB, după remiza cu Hermannstadt - Antena Sport

Închide meniul
“Săracul, nu mai putea să alerge”. Gigi Becali a făcut praf încă un titular de la FCSB, după remiza cu Hermannstadt

Publicat: 10 noiembrie 2025, 8:59

Gigi Becali, FCSB / Profimedia

Gigi Becali a făcut praf un alt titular al FCSB-ului, după remiza cu Hermannstadt, scor 3-3, din etapa a 16-a a Ligii 1. Patronul campioanei l-a taxat şi pe Ionuţ Cercel, după ce în primă fază l-a criticat aspru pe Daniel Bîrligea, cel care a fost eliminat pentru proteste în minutul 81.

Ionuţ Cercel a fost titular în duelul de la Sibiu, în centrul defensivei, alături de Siyabonga Ngezana. Tânărul fundaş de 18 ani a fost depăşit uşor la primul gol marcat de sibieni, în minutul 26, prin Aurelian Chiţu. Ulterior, Cercel a fost schimbat în minutul 61, fiind trimis în teren Alexandru Stoian.

Deşi l-a lăudat constant pe tânărul fundaş, Gigi Becali nu l-a iertat pe acesta după remiza cu Hermannstadt. Patronul roş-albaştrilor s-a declarat surprins de faptul că Ionuţ Cercel nu mai putea să alerge, deşi are doar 18 ani.

De asemenea, Gigi Becali s-a plâns de faptul că la echipa sa nu mai există “bărbăţie”, mărturisind că FCSB ar fi trebuit să aibă 3-0 încă din minutul 25, după ce a deschis scorul prin Mamadou Thiam în minutul 4.

Îl doare nu știu ce, că nu știu cum. Dacă Cercel a ieșit, ce puteai să mai faci? Trebuia să câștigăm meciul, ei (n.r. staff-ul) l-au băgat acolo, nu dau vina pe ei pentru că sunt antrenori.

Cercel nu mai putea săracul să alerge. Vai, săracul, nu mai putea să alerge, are 40 de ani. Ce să faci, mă, ce să faci? Bărbăția nu mai e aici. El e copilul, atât poate el. Problema bărbăției nu e la Cercel, e la întreaga echipă.

O echipa care are bărbați are 1-0 în minutul 3, 2-0 în minutul 15, 3-0 în minutul 25, 4-0, în minutul 35, 7-0 în minutul 90. Foarte bine e să dai goluri, nu să ai 1-0 și să te joci miuța“, a declarat Gigi Becali, conform digisport.ro, după Hermannstadt – FCSB 3-3.

