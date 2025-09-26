Sorin Cârțu iese la atac după remiza cu Dinamo: „Craiova deranjează că este sus” - Antena Sport

Închide meniul
Sorin Cârțu iese la atac după remiza cu Dinamo: „Craiova deranjează că este sus”

Daniel Işvanca Publicat: 26 septembrie 2025, 23:37

Sorin Cârțu / SPORT PICTURES

Universitatea Craiova și Dinamo București au încheiat la egalitate, scor 2-2, cel mai tare meci al rundei a 11-a. Formația antrenată de Mirel Rădoi a fost nevoită să joace în inferioritate numerică din minutul 65, după eliminarea lui Nicușor Bancu.

Decizia centralului Viorel Cojocaru a fost aspru contestată de Mihai Rotaru, care l-a luat la țintă pe central pentru felul în care a judecat conflictul dintre căpitanul oltenilor și Armstrong.

Sorin Cârțu, discurs vehement la adresa arbitrajului, după Universitatea Craiova – Dinamo 2-2

Universitatea Craiova a jucat mai bine de jumătate de oră în inferioritate numerică, după ce Nicușor Bancu a fost eliminat de centralul Viorel Cojocaru. Marius Avram a analizat faza la care căpitanul oltenilor s-a contrat cu Armstrong și a explicat că arbitrul ar fi trebuit să îi elimine pe amândoi.

Sorin Cârțu a avut și el un discurs dur la adresa arbitrajului după fluierul final și a explicat că poziția ocupată de Craiova în clasament deranjează.

„Aveam jocul sub control până la eliminare. În general, eu ca fost antrenor nu am făcut analize când o echipă joacă în 11 și cealaltă în 10. Întotdeauna, mai ales când sunt echipe apropiate valoric, se vede în desfășurarea jocului.

S-a văzut după acea încleștare a celor doi jucători și pe care Cojocaru a soluționat-o în favoarea celor de la Dinamo și cu ajutorul lui Chivulete, un cuplu care nu avea cum să dea greș. Este total injustă eliminarea, a fost o călcătură intenționată a lui Armstrong”.

Sorin Cârțu: „Noi trebuie să fim înarmați cu răbdare”

„Nu putea să le dea la amândoi galben pentru că depășiseră niște bariere, dar trebuia să le dea roșu la amândoi. Eu îmi pun întrebarea, când noi avem astfel de situații, cum a fost faza cu Ngezana la București și s-a pus problema că nu e bine la un astfel de meci să rupi echilibrul. Când e vorba de noi, se iau niște decizii care ne dezavantajează.

Cel mai bine era să le dea la amândoi roșu. Nu ne-am gândit la câștigarea campionatului. Sunt lucruri care deranjează, Craiova deranjează că este în zona respectivă. Noi trebuie să fim înarmați cu răbdare. Dacă vrem să câștigăm acest campionat, ne trebuie o umilință pozitivă. Atunci va fi în folosul evoluției echipei”, a declarat Sorin Cârțu, potrivit digisport.ro.

