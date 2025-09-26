Sorin Cârțu iese la atac după remiza cu Dinamo: „Craiova deranjează că este sus” - Antena Sport

Universitatea Craiova și Dinamo București au încheiat la egalitate, scor 2-2, cel mai tare meci al rundei a 11-a. Formația antrenată de Mirel Rădoi a fost nevoită să joace în inferioritate numerică din minutul 65, după eliminarea lui Nicușor Bancu.

Decizia centralului Viorel Cojocaru a fost aspru contestată de Mihai Rotaru, care l-a luat la țintă pe central pentru felul în care a judecat conflictul dintre căpitanul oltenilor și Armstrong.

Sorin Cârțu, discurs vehement la adresa arbitrajului, după Universitatea Craiova – Dinamo 2-2

Universitatea Craiova a jucat mai bine de jumătate de oră în inferioritate numerică, după ce Nicușor Bancu a fost eliminat de centralul Viorel Cojocaru. Marius Avram a analizat faza la care căpitanul oltenilor s-a contrat cu Armstrong și a explicat că arbitrul ar fi trebuit să îi elimine pe amândoi.

Sorin Cârțu a avut și el un discurs dur la adresa arbitrajului după fluierul final și a explicat că poziția ocupată de Craiova în clasament deranjează.

„Aveam jocul sub control până la eliminare. În general, eu ca fost antrenor nu am făcut analize când o echipă joacă în 11 și cealaltă în 10. Întotdeauna, mai ales când sunt echipe apropiate valoric, se vede în desfășurarea jocului.