Ştefan Târnovanu, dezvăluiri din vestiarul celor de la FCSB! Ce discuţie a avut cu Gigi Becali: "Am vorbit" - Antena Sport

Ştefan Târnovanu a rupt tăcerea după ce a fost pus la zid de către Gigi Becali, după umilinţa din Andorra, din returul primului tur preliminar al Champions League. Portarul campioanei FCSB a recunoscut greşelile din meciul de Champions League, dar era mulţumit după victoria cu Petrolul, prima din acest sezon de Liga 1.

FCSB s-a impus pe terenul celor de la Petrolul, după golul marcat de Florin Tănase, şi a acumulat 4 puncte după primele două etape de Liga 1. Ştefan Târnovanu a dezvăluit că a fost sunat de patronul echipei, Gigi Becali.

Ştefan Târnovanu, dezvăluiri din discuţia avută cu patronul echipei, Gigi Becali

Ştefan Târnovanu şi-a recunoscut gafa din meciul din Andorra şi recunoaşte că e presiune meci de meci la FCSB. “O victorie de care aveam mare nevoie după mai multe meciuri în care nu am arătat bine. Ne pare rău că nu am marcat mai mult, dar e bine şi aşa. În Andorra nu ne-a ieşit nimic. Am fost foarte bine în seara asta. Cât timp nu iau gol sunt foarte fericit. Ştim cine e patronul nostru, nu o să îi comentez niciodată. Încerc să fac cât mai bine. Am fost sunat de dânsul, am vorbit. Presiunea e la fiecare meci. Dacă nu eşti concetrat nu vei mai apăra”, a spus Târnovanu, la finalul meciului, conform digisport.ro.

Portarul campioanei speră într-o victorie şi în meciul de marţi, prima manşă a turului 2 preliminar din Champions League. Campioana are meci cu nord macedonii de la KF Shkendija. “Sperăm să fie un început victoria asta. Marţi avem meci în Europa şi trebuie să dăm cât mai mult. În cantonament am stat 7-8 zile, a fost mai complicat, dar sper să fim din ce în ce mai buni. A fost o discuţie în care am spus ce n-a fost bine, ce trebuie să îmbunătăţim. Să fim mai concetraţi, să nu mai facem greşeli în apărare. Am vorbit între noi şi cred că va fi bine. În subconştientul nostru poate fi Champions League, dar ne gândim la meciul di acea zi. Sperăm să ajungem în Champions League, normal”, a mai spus Ştefan Târnovanu.