„Sunt sigur de asta”. Detaliul subliniat de Mirel Rădoi înaintea derby-ului cu FCSB. Cum vrea să-i învingă pe campioni - Antena Sport

„Sunt sigur de asta”. Detaliul subliniat de Mirel Rădoi înaintea derby-ului cu FCSB. Cum vrea să-i învingă pe campioni

Publicat: 4 octombrie 2025, 19:32

Mirel Rădoi / Profimedia

Mirel Rădoi a prefațat derby-ul dintre Universitatea Craiova și FCSB, din etapa a 12-a din Liga 1. Meciul se va disputa duminică, de la ora 20:30. 

Mirel Rădoi a evidențiat faptul că rivalii de la FCSB au pus mai mare preț pe duelul cu oltenii decât pe cel cu Young Boys, ținând cont de faptul că mai mulți titulari au fost rezerve în duelul de Europa League, pierdut cu 0-2.  

Mirel Rădoi, înainte de Universitatea Craiova – FCSB  

Mirel Rădoi a mai subliniat și că FCSB va încerca să presteze un joc foarte ofensiv, având nevoie de puncte. Campioana are doar opt puncte după 11 meciuri jucate în Liga 1.  

Antrenorul oltenilor și-a avertizat și jucătorii înaintea meciului cu rivalii roș-albaștri. El a transmis că elevii săi trebuie să profite de fiecare spațiu lăsat liber de adversari. 

Un meci din nou foarte intens ne așteaptă după derby-ul cu Dinamo, a fost și un meci internațional la mijlocul acestei săptămâni, un meci cu ambiții personale și nu numai, cred că și cu dorințe speciale, pentru că în acest moment FCSB am văzut că a odihnit foarte mulți jucători pentru această partidă. Chiar au arătat că partida cu Universitatea Craiova e mult mai importantă decât partida pe care au avut-o cu Young Boys.  

Cred că a fost surprinzător puțin pentru toată lumea că nu au reușit să câștige mai multe puncte până acum. 

E o partidă specială pentru ei, pentru că întâlnim în momentul ăsta campioana într-o situație foarte, foarte rea din punct de vedere al punctelor și cred că pentru ei nu există decât o singură variantă, aceea de victorie. Cred că nici măcar rezultatul de egalitate nu îi va avantaja foarte, foarte mult, pentru că pot să se desprindă și celelalte echipe din fața lor și distanța între noi și ei poate să rămână aceeași.  

Cu siguranță, prin faptul că au odihnit foarte mulți jucători, sunt sigur de faptul că vor încerca să vină cu un pressing ultraofensiv, așa cum au făcut-o și în partida cu Young Boys, cum au încercat și partida de acasă cu Oțelul Galați.  

Sunt sigur că și mâine seară vor pune altceva pe lucrul ăsta, ca noi să avem cât mai puține spații, să poată să ne limiteze de calitățile jucătorilor pe care îi avem în atac și cred că noi aici trebuie să fim foarte atenți, la zonele pe care vom alege să creăm singurătate și să putem profita de spațiile lăsate libere de FCSB”, a declarat Mirel Rădoi, înainte de Universitatea Craiova – FCSB. 

