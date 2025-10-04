„Sunt sigur de asta”. Detaliul subliniat de Mirel Rădoi înaintea derby-ului cu FCSB. Cum vrea să-i învingă pe campioni - Antena Sport

Mirel Rădoi a prefațat derby-ul dintre Universitatea Craiova și FCSB, din etapa a 12-a din Liga 1. Meciul se va disputa duminică, de la ora 20:30.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Mirel Rădoi a evidențiat faptul că rivalii de la FCSB au pus mai mare preț pe duelul cu oltenii decât pe cel cu Young Boys, ținând cont de faptul că mai mulți titulari au fost rezerve în duelul de Europa League, pierdut cu 0-2.

Mirel Rădoi, înainte de Universitatea Craiova – FCSB

Mirel Rădoi a mai subliniat și că FCSB va încerca să presteze un joc foarte ofensiv, având nevoie de puncte. Campioana are doar opt puncte după 11 meciuri jucate în Liga 1.

Antrenorul oltenilor și-a avertizat și jucătorii înaintea meciului cu rivalii roș-albaștri. El a transmis că elevii săi trebuie să profite de fiecare spațiu lăsat liber de adversari.

„Un meci din nou foarte intens ne așteaptă după derby-ul cu Dinamo, a fost și un meci internațional la mijlocul acestei săptămâni, un meci cu ambiții personale și nu numai, cred că și cu dorințe speciale, pentru că în acest moment FCSB am văzut că a odihnit foarte mulți jucători pentru această partidă. Chiar au arătat că partida cu Universitatea Craiova e mult mai importantă decât partida pe care au avut-o cu Young Boys.