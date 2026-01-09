"Poate n-a fost corect că a bătut el". Italienii, fără milă pentru Stanciu după penalty-ul ratat în min. 90+9 - Antena Sport

Reacția presei din Italia nu a întârziat să apară după meciul dintre AC Milan și Genoa, în care Nicolae Stanciu a irosit în penalty în minutul 90+9, lovitură de la 11 metri care putea aduce victoria echipei sale. Jurnaliștii de la Gazzetta dello Sport nu înțeleg de ce mijlocașul român a ajuns să execute el de la punctul cu var.

Genoa putea obține o victorie uriașă pe San Siro în duelul cu AC Milan și a fost la un penalty distanță de acest lucru. După ce a condus cu 1-0 până în minutul 90+2, când a venit reușita egalizatoare a lui Rafael Leao, “grifonii” păreau că vor pleca doar cu un punct de pe stadionul echipei din nordul Italiei.

Nicolae Stanciu n-a fost menajat de presa din Italia

Cu toate acestea, echipa lui Daniele De Rossi a mai primit o speranță atunci când centralul a acordat o lovitură de la 11 metri în favoarea sa. Omul desemnat să execute a fost Nicolae Stanciu, intrat în minutul 83, însă românul a șutat mult peste poartă, iar scorul a rămas 1-1.

După meci, presa de sport din Italia a venit cu notele pentru fiecare jucător implicat în meci, iar Stanciu nu a scăpat de verdictul presei. Cei de la Gazzetta dello Sport i-au acordat nota 4,5, numindu-l cel mai slab jucător de pe teren, după care s-au întrebat cum a ajuns mijlocașul român să execute el penalty-ul extrem de important.

“Apare de nicăieri (nu a mai jucat un meci în campionat de pe 29 septembrie!) și ratează un penalty care atârna greu. În retrospectivă, poate nici nu a fost corect că a fost lăsat să bată el“, au scris cei de la cotidianul “roz”.