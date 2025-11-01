"Suntem proştii proştilor" Mario Camora nu s-a ferit de cuvinte după ce Dinamo a învins-o incredibil pe CFR - Antena Sport

Mario Camora (38 de ani) a avut un discurs dur la adresa echipei sale, CFR Cluj, şi la zona mixtă.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

CFR Cluj va fi pregătită de acum de Daniel Pancu (48 de ani), fostul selecţioner al naţionalei U21.

Mario Camora: “Nu suntem obişnuiţi cu aşa ceva”

„Am spus, nu suntem obișnuiți cu așa ceva. Nu trebuie sa ne gândim la play-off, ci să ieșim din zona în care suntem, asta e important acum.

Suntem proștii proștilor, am avut 1-0… Am avut ocazii clare de gol, nu înțeleg cum o echipă precum CFR, cu experiența ei, poate să ia asemenea goluri. Trebuie să fim mai concentrați, pentru că altfel nu putem câștiga meciuri”, a declarat Mario Camora la zona mixtă.

“Avem o jumătate de sezon foarte proastă”

Mario Camora speră ca Daniel Pancu să reuşească să o readucă pe CFR Cluj pe drumul cel bun. El e conştient că jucătorii trebuie să îl ajute pe Pancu pentru ca acesta să poată relansa echipa.