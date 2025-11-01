"Suntem proştii proştilor" Mario Camora nu s-a ferit de cuvinte după ce Dinamo a învins-o incredibil pe CFR - Antena Sport

Mario Camora (38 de ani) a avut un discurs dur la adresa echipei sale, CFR Cluj, şi la zona mixtă.
CFR Cluj va fi pregătită de acum de Daniel Pancu (48 de ani), fostul selecţioner al naţionalei U21.
Mario Camora: “Nu suntem obişnuiţi cu aşa ceva”
„Am spus, nu suntem obișnuiți cu așa ceva. Nu trebuie sa ne gândim la play-off, ci să ieșim din zona în care suntem, asta e important acum.
Suntem proștii proștilor, am avut 1-0… Am avut ocazii clare de gol, nu înțeleg cum o echipă precum CFR, cu experiența ei, poate să ia asemenea goluri. Trebuie să fim mai concentrați, pentru că altfel nu putem câștiga meciuri”, a declarat Mario Camora la zona mixtă.
“Avem o jumătate de sezon foarte proastă”
Mario Camora speră ca Daniel Pancu să reuşească să o readucă pe CFR Cluj pe drumul cel bun. El e conştient că jucătorii trebuie să îl ajute pe Pancu pentru ca acesta să poată relansa echipa.
„Trebuie să lucreze cu noi Pancu, dar important e și noi să-l ajutăm. Trebuie să găsească un grup de calitate, iar noi să rămânem uniți ca să scoatem echipa din situația asta. Avem mulți jucători, e complicat să faci antrenamente așa, dar nu e treaba mea. Eu trebuie să muncesc și să-i ajut pe băieți.
Avem o jumătate de sezon foarte proastă, am fost slabi, ăsta e adevărul. Anul trecut, când aveam 1-0, nu mai luam gol. Acum luăm goluri pe final, e complicat”, a mai spus Mario Camora.
Dinamo – CFR Cluj 2-1, după cel mai “nebun” meci din acest campionat! “Câinii” au marcat în minutele 90 şi 90+2
Echipa Dinamo Bucureşti a învins vineri seara, pe teren propriu, scor 2-1, formaţia CFR Cluj, în primul meci al etapei a 15-a din Liga 1.
Prima mare ocazie a meciului de pe Arena Naţională a aparţinut gazdelor, la lovitura de cap a lui Stoinov, din minutul 13, scoasă incredibil de Vîlceanu. Clujenii au replicat prin şutul de la 25 de metri expediat de Korenica şi salvat de Roşca, în minutul 24. După trei minute Vâlceanu a respins şutul lui Armstrong direct în genunchiul lui Stoinov, dar mingea s-a dus peste poarta oaspeţilor. Minutul 33 a adus şutul lui Victor Kun, din afara careului, la care Roşca a scos incredibil de sub transversală. Trei minute mai târziu Slimani i-a pasat lui Emerllahu in careu si acesta, din poziţie ideală, a trimis mult peste poartă.
În partea secundă Alexandru Musi a înscris cu capul, în minutul 53, dar golul a fost anulat pentru că dinamovistul se afla în ofsaid. Intrat pe teren în minutul 62, Louis Munteanu a scăpat pe contraatac, şapte minute mai târziu, şi i-a pasat lui Emerllahu în faţa porţii, iar kosovarul a înscris împiedicându-se de minge. Două minute mai târziu portarul Roşca a respins greşit şi Păun a lobat de la distanţă spre poarta goală, dar nu a nimerit ţinta. Dinamoviştii au lovit bara, în minutul 84, prin Perica, dar croatul a oferit pasa decisivă din care Karamoko a egalat în minutul 90, însă lucrurile nu s-au oprit aici. Alb-roşii au forţat şi Alberto Soro a înscris două minute mai târziu golul prin care Dinamo a revenit extraordinar, impunându-se cu 2-1.
Bucureştenii au 27 de puncte şi se află pe locul al patrulea, în timp ce clujenii bifează încă o înfrângere şi, cu 13 puncte, sunt pe locul 13.
