Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

"Suntem proştii proştilor" Mario Camora nu s-a ferit de cuvinte după ce Dinamo a învins-o incredibil pe CFR - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | “Suntem proştii proştilor” Mario Camora nu s-a ferit de cuvinte după ce Dinamo a învins-o incredibil pe CFR

“Suntem proştii proştilor” Mario Camora nu s-a ferit de cuvinte după ce Dinamo a învins-o incredibil pe CFR

Bogdan Stănescu Publicat: 1 noiembrie 2025, 8:10

Comentarii
Suntem proştii proştilor Mario Camora nu s-a ferit de cuvinte după ce Dinamo a învins-o incredibil pe CFR

Mario Camora / Profimedia Images

Mario Camora (38 de ani) a avut un discurs dur la adresa echipei sale, CFR Cluj, şi la zona mixtă.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

CFR Cluj va fi pregătită de acum de Daniel Pancu (48 de ani), fostul selecţioner al naţionalei U21.

Mario Camora: “Nu suntem obişnuiţi cu aşa ceva”

Am spus, nu suntem obișnuiți cu așa ceva. Nu trebuie sa ne gândim la play-off, ci să ieșim din zona în care suntem, asta e important acum.

Suntem proștii proștilor, am avut 1-0… Am avut ocazii clare de gol, nu înțeleg cum o echipă precum CFR, cu experiența ei, poate să ia asemenea goluri. Trebuie să fim mai concentrați, pentru că altfel nu putem câștiga meciuri”, a declarat Mario Camora la zona mixtă.

“Avem o jumătate de sezon foarte proastă”

Mario Camora speră ca Daniel Pancu să reuşească să o readucă pe CFR Cluj pe drumul cel bun. El e conştient că jucătorii trebuie să îl ajute pe Pancu pentru ca acesta să poată relansa echipa.

Reclamă
Reclamă

Trebuie să lucreze cu noi Pancu, dar important e și noi să-l ajutăm. Trebuie să găsească un grup de calitate, iar noi să rămânem uniți ca să scoatem echipa din situația asta. Avem mulți jucători, e complicat să faci antrenamente așa, dar nu e treaba mea. Eu trebuie să muncesc și să-i ajut pe băieți.

Avem o jumătate de sezon foarte proastă, am fost slabi, ăsta e adevărul. Anul trecut, când aveam 1-0, nu mai luam gol. Acum luăm goluri pe final, e complicat”, a mai spus Mario Camora.

Dinamo – CFR Cluj 2-1, după cel mai “nebun” meci din acest campionat! “Câinii” au marcat în minutele 90 şi 90+2

Echipa Dinamo Bucureşti a învins vineri seara, pe teren propriu, scor 2-1, formaţia CFR Cluj, în primul meci al etapei a 15-a din Liga 1.

Amenda de 3.000 de lei dată de un jandarm organizatorului marşului "Colectiv" rămâne în vigoareAmenda de 3.000 de lei dată de un jandarm organizatorului marşului "Colectiv" rămâne în vigoare
Reclamă

Prima mare ocazie a meciului de pe Arena Naţională a aparţinut gazdelor, la lovitura de cap a lui Stoinov, din minutul 13, scoasă incredibil de Vîlceanu. Clujenii au replicat prin şutul de la 25 de metri expediat de Korenica şi salvat de Roşca, în minutul 24. După trei minute Vâlceanu a respins şutul lui Armstrong direct în genunchiul lui Stoinov, dar mingea s-a dus peste poarta oaspeţilor. Minutul 33 a adus şutul lui Victor Kun, din afara careului, la care Roşca a scos incredibil de sub transversală. Trei minute mai târziu Slimani i-a pasat lui Emerllahu in careu si acesta, din poziţie ideală, a trimis mult peste poartă.

În partea secundă Alexandru Musi a înscris cu capul, în minutul 53, dar golul a fost anulat pentru că dinamovistul se afla în ofsaid. Intrat pe teren în minutul 62, Louis Munteanu a scăpat pe contraatac, şapte minute mai târziu, şi i-a pasat lui Emerllahu în faţa porţii, iar kosovarul a înscris împiedicându-se de minge. Două minute mai târziu portarul Roşca a respins greşit şi Păun a lobat de la distanţă spre poarta goală, dar nu a nimerit ţinta. Dinamoviştii au lovit bara, în minutul 84, prin Perica, dar croatul a oferit pasa decisivă din care Karamoko a egalat în minutul 90, însă lucrurile nu s-au oprit aici. Alb-roşii au forţat şi Alberto Soro a înscris două minute mai târziu golul prin care Dinamo a revenit extraordinar, impunându-se cu 2-1.

Bucureştenii au 27 de puncte şi se află pe locul al patrulea, în timp ce clujenii bifează încă o înfrângere şi, cu 13 puncte, sunt pe locul 13.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce va face FCSB în grupa principală a Europa League?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Crimă rezolvată cu ajutorul unei fetiţe de 12 ani. Bătrână, otrăvită de o tânără pentru locuinţă
Observator
Crimă rezolvată cu ajutorul unei fetiţe de 12 ani. Bătrână, otrăvită de o tânără pentru locuinţă
Cât costă să faci Revelionul în 2025 la hotelul deținut de Simona Halep din Poiana Brasov. Prețul pentru o singură noapte e peste multe salarii din România
Fanatik.ro
Cât costă să faci Revelionul în 2025 la hotelul deținut de Simona Halep din Poiana Brasov. Prețul pentru o singură noapte e peste multe salarii din România
11:05
FotoPanduru a văzut imaginile cu Daniel Pancu de după înfrângerea CFR-ului cu Dinamo şi a exclamat: “Incredibil”
10:46
EXCLUSIVVeste excelentă pentru selecţionerul Mircea Lucescu înaintea meciului crucial al României cu Bosnia!
10:46
Cristi Chivu vrea să dea lovitura! Vedeta din Premier League de 50 de milioane de euro poate ajunge gratis la Inter
9:53
Jannik Sinner şi Alexander Zverev, în semifinale la Paris! Cum arată careul de aşi
9:50
U Cluj – FCSB, 20:30, LIVE TEXT. Campioana vrea să se apropie de locurile de play-off
9:38
VIDEODetroit Red Wings – Anaheim Ducks 2-5. Leo Carlsson şi-a trecut în cont 4 puncte
Vezi toate știrile
1 Marea companie din România a fost cumpărată de miliardarul ucrainean Rinat Ahmetov 2 VIDEODennis Man, gol şi assist pentru PSV. O nouă evoluţie de senzaţie 3 A valorat 1 milion de euro la FCSB, acum are salariu de 75 de milioane de lei vechi: “Asta-i România!” 4 “Semnăm zilele acestea!” Meme Stoica anunţă un nou director sportiv la FCSB 5 Reacţia lui PSV, după ce Dennis Man a făcut un nou meci de senzaţie în Eredivisie 6 E oficial! Dan Şucu l-a dat afară de la Genoa
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali, dezvăluire incredibilă despre sfințirea Catedralei Neamului. Fără precedentGigi Becali, dezvăluire incredibilă despre sfințirea Catedralei Neamului. Fără precedent
Marea companie din România a fost cumpărată de miliardarul ucrainean Rinat AhmetovMarea companie din România a fost cumpărată de miliardarul ucrainean Rinat Ahmetov
Scandal uriaş: Denisa Golgotă a depus plângere pentru hărţuire: “A spus că mi-ar da pumni în gură. E favorizată o gimnastă”Scandal uriaş: Denisa Golgotă a depus plângere pentru hărţuire: “A spus că mi-ar da pumni în gură. E favorizată o gimnastă”
Ce a spus Sabrina Voinea când şi-a văzut nota de locul 4 după exerciţiul de la sol. S-a uitat dezamăgită spre mama eiCe a spus Sabrina Voinea când şi-a văzut nota de locul 4 după exerciţiul de la sol. S-a uitat dezamăgită spre mama ei