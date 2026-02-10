Suporterii CFR-ului, mobilizare exemplară după incidentele de la meciul cu ”U”. Decizia luată de fanii „feroviari” - Antena Sport

Meciul dintre CFR și Universitatea Cluj a fost unul „încins”, atât pe teren, cât și în tribune. Suporterii ambelor formații au făcut un adevărat spectacol pirotehnic, dar sancțiunile au fost pe măsură.

Jandarmeria a aplicat amenzi de peste 7.000 de euro ambelor cluburi, iar suporterii celor de la CFR au luat o decizie impresionantă, având în vedere contextul mai puțin favorabil din punct de vedere financiar.

Suporterii CFR-ului strâng bani pentru a acoperi amenzile de la meciul cu ”U”

Suporterii celor de la CFR Cluj apreciază eforturile făcute de cei din conducere pentru a ține clubul la suprafață, iar o mare parte dintre aceștia au luat decizia de a acoperi amenzile primite la partida cu Universitatea Cluj.

Aceștia vor strânge nu mai puțin de 10.000 de lei pentru a sprijini clubul din Gruia într-un context mai puțin bun din punct de vedere financiar.

„Știm ca clubul nu este într-o situație financiară bună și ca domnul Mureșan se chinuie să obțină bani de peste tot. Așadar, în urma amenzii suferite de club pentru utilizarea materialelor pirotehnice, vom strânge bani pentru a acoperi suma de 10000 de lei.”, a fost mesajul acestora.