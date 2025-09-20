"Te faci de râs". Verdict despre viitorul lui Elias Charalambous pe banca FCSB-ului - Antena Sport

Basarab Panduru a oferit un verdict despre viitorul lui Elias Charalambous pe banca FCSB-ului, după eşecul cu Botoşani, scor 1-3. Fostul internaţional consideră că problemele campioanei nu s-ar rezolva dacă cipriotul ar fi demis.
FCSB traversează o criză incredibilă, având doar şapte puncte, după zece meciuri jucate în Liga 1. Campioana nu a mai bătut pe nimeni din runda a doua, atunci când se impunea în faţa celor de la Petrolul, scor 1-0.
Verdict despre viitorul lui Elias Charalambous pe banca FCSB-ului
Basarab Panduru a transmis că pe termen scurt, nu ar fi o soluţie ca la FCSB să vină un alt antrenor în locul lui Elias Charalambous. Cipriotul se află pe banca roş-albaştrilor din primăvara lui 2023.
“Cu ce te ajută dacă îl schimbi pe Charalambous? Vine altul, primeşte şi el echipa şi cu ce te ajută? Nu te ajută cu absolut nimic.
Pe termen scurt cu ce te ajută? Că jucătorii cred că faci tu ceva? Jucătorii ştiu din start că tu nu faci nimic. Nu veni tu să dai din gură pe aici să ne spui nouă ceva, că mâine e altceva şi te faci de râs”, a declarat Basarab Panduru, conform primasport.ro, după Botoşani – FCSB 3-1.
„Postul vă e în pericol?” Elias Charalambous a dat răspunsul, după Botoșani – FCSB 3-1
Charalambous a transmis că postul unui antrenor este „amenințat” încă din prima zi a mandatului său, însă a subliniat faptul că nu simte o presiune suplimentară.
“Când lucrurile încep să meargă rău, ele continuă meci după meci, le cer scuze fanilor, nu am nimic în plus de spus. Încerc sa aflu motivele, am marcat primii în unele meciuri, după luăm gol, e ciudat. Căutăm să găsim soluția în fiecare săptămână, nu e stilul meu să găsesc scuze, nu înțeleg ce se întâmplă, dar trebuie să găsim soluția. Nu pot să explic situația. Mai vedem (n.r. cu play-off-ul), să începem să câștigăm meciuri. Sunt multe puncte, dar unde suntem în acest moment…trebuie să ne îmbunătățim și după vom vorbi.
(Credeți că postul dvs. e în pericol?) Postul e în pericol în fiecare zi, dar nu mă gândesc la asta. Vreau să dau ce am mai bun. Postul antrenorului e în pericol din prima zi, face parte din slujba noastră, nu simt vreo presiune în plus, încercăm să muncim cât putem de bine, e rolul nostru”, a declarat Elias Charalambous, conform digisport.ro, după Botoșani – FCSB 3-1.
