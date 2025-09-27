Unde au ascuns fanii Petrolului materialele pirotehnice la derby-ul cu Rapid. Anunțul Jandarmeriei - Antena Sport

Mai multe materiale pirotehnice au fost descoperite de către jandarmi ascunse în instalaţia sanitară a stadionului „Ilie Oană” înaintea meciului de fotbal dintre Petrolul Ploieşti şi Rapid Bucureşti care se desfăşoară sâmbătă seară, la Ploieşti.

La meciul din etapa a 11-a din Liga 1, scorul a fost deschis de Alexandru Pașcanu, în minutul 24. El a punctat în urma unei lovituri libere executate de Elvir Koljic.

Unde au ascuns fanii Petrolului materialele pirotehnice la derby-ul cu Rapid

„Înaintea desfăşurării partidei dintre ACS Petrolul 52 şi FC Rapid 1923, din cadrul SuperLigii României, programată în această seară, de la ora 20:30, echipaje ale Grupării de Jandarmi Mobile „Matei Basarab” Ploieşti şi ale Inspectoratului Judeţean de Poliţie Prahova au desfăşurat activităţi de verificare preventivă a stadionului „Ilie Oană”.

În urma controalelor efectuate, în zona Peluzei 2 au fost descoperite aproximativ 20 de articole pirotehnice, din diverse categorii, ascunse într-o ţeavă a instalaţiei sanitare a stadionului”, transmit, sâmbătă seară, oficialii grupării Mobile de Jandarmi Ploieşti.

Jandarmii au ridicat materialele şi le-au predat poliţie, în vederea continuării cercetărilor.