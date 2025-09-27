Unde au ascuns fanii Petrolului materialele pirotehnice la derby-ul cu Rapid. Anunțul Jandarmeriei - Antena Sport

Mai multe materiale pirotehnice au fost descoperite de către jandarmi ascunse în instalaţia sanitară a stadionului „Ilie Oană” înaintea meciului de fotbal dintre Petrolul Ploieşti şi Rapid Bucureşti care se desfăşoară sâmbătă seară, la Ploieşti.
La meciul din etapa a 11-a din Liga 1, scorul a fost deschis de Alexandru Pașcanu, în minutul 24. El a punctat în urma unei lovituri libere executate de Elvir Koljic.
Unde au ascuns fanii Petrolului materialele pirotehnice la derby-ul cu Rapid
„Înaintea desfăşurării partidei dintre ACS Petrolul 52 şi FC Rapid 1923, din cadrul SuperLigii României, programată în această seară, de la ora 20:30, echipaje ale Grupării de Jandarmi Mobile „Matei Basarab” Ploieşti şi ale Inspectoratului Judeţean de Poliţie Prahova au desfăşurat activităţi de verificare preventivă a stadionului „Ilie Oană”.
În urma controalelor efectuate, în zona Peluzei 2 au fost descoperite aproximativ 20 de articole pirotehnice, din diverse categorii, ascunse într-o ţeavă a instalaţiei sanitare a stadionului”, transmit, sâmbătă seară, oficialii grupării Mobile de Jandarmi Ploieşti.
Jandarmii au ridicat materialele şi le-au predat poliţie, în vederea continuării cercetărilor.
Reprezentanţii Jandarmeriei precizează că astfel de demersuri au avut drept scop identificarea unor eventuale materiale interzise, care pot pune în pericol siguranţa participanţilor la eveniment.
