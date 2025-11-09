Gloria Bistrița - Borussia Dortmund 36-32. A treia victorie consecutivă în Liga Campionilor pentru românce - Antena Sport

Gloria Bistrița a obținut a treia victorie consecutivă în Liga Campionilor la handbal feminin, a cincea din acest sezon. Gruparea antrenată de Carlos Viver s-a impus în duelul cu Borussia Dortmund, scor 36-32.
Bistrițencele rămân implicate în lupta pentru calificarea directă în faza sferturilor de finală, un obiectiv îndrăzneț, dar realizabil pentru echipa din Liga Florilor.
Gloria Bistrița, a cincea victorie din Liga Campionilor
După ce în runda precedentă a reușit o victorie fantastică împotriva celor de la Buducnost, Gloria Bistriția și-a continuat astăzi parcursul fantastic din Liga Campionilor.
Formația pregătită de Carlos Viver s-a impus și în fața celor de la Borussia Dortmund, într-un meci controlat de echipa din campionatul României.
Principalele marcatoare ale partidei au fost So Delgado 11 goluri, Nusser 8, Seraficeanu 4, Ostase 4, pentru Gloria Bistriţa, respectiv Nestaker 8, Lassource 4, Grijseels 4, Berland 4, pentru Borussia.
Cum arată Grupa A din Liga Campionilor
1. Gyor 14 puncte
2. Metz 12 puncte
3. Gloria Bistrița 10 puncte
4. Esbjerg 8 puncte
5. DVSC Schaeffler 4 puncte
6. Storhamar 4 puncte
7. Borussia Dortmund 4 puncte
8. Buducnost 0 puncte
- Iulia Curea, după victoria uriaşă la debutul pe banca CSM-ului: “Se construieşte încrederea treptat, treptat”
- Iulia Curea are planuri mari după ce a preluat interimatul la CSM Bucureşti: “Acesta este visul meu”
- Adi Vasile, prima reacţie după ce a plecat de la CSM Bucureşti: “Asta îmi doresc”
- Adi Vasile a fost demis de CSM Bucureşti! Cine va pregăti echipa
- CSM București suferă a doua înfrângere la rând în Liga Campionilor. S-a strigat demisia lui Adi Vasile