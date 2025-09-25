"V-aţi gândit să vă suspendaţi din funcţie?" Răspunsul tranşant al lui Gigi Becali! - Antena Sport

Gigi Becali (67 de ani) a fost întrebat dacă nu se gândeşte să renunţe la implicarea sa în ceea ce priveşte alcătuirea echipei de start a FCSB-ului şi a schimbărilor din timpul meciurilor.
Patronul campioanei ultimelor două sezoane a transmis că nici nu se gândeşte la acest lucru. Becali a spus că în această lună va încasa în jur de 12 milioane de euro.
Gigi Becali: “Mă suspend ca să ce, să se aleagă praful?”
“(n.r.: V-aţi gândit să vă suspendaţi din funcţie?) Mă suspend eu din funcţie ca să ce, ca să se aleagă praful? Dacă mă suspend din funcţie ca stăpân, se alege praful.
Nu sunt antrenor eu. Eu fac ca stăpân. Stăpânul dacă nu se bagă… la mine cel puţin. Dacă eu am făcut aşa… Dacă eu, la ora asta, am făcut aşa şi încasez 12 milioane… 6 pe Coman şi 6 din cupele europene.
Şi mai mult… în septembrie vom avea încasări de 13-14 milioane”, a declarat Gigi Becali pentru digisport.ro.
FCSB o întâlneşte în această seară, în deplasare, de la ora 19:45, pe Go Ahead Eagles. Este primul meci al campioanei României din grupa Europa League. Sezonul trecut, FCSB a ajuns până în optimile Europa League, de unde a fost eliminată de către Olympique Lyon.
În campionat FCSB are un start dezastruos. După 10 etape, FCSB a acumulat numai 7 puncte şi se află pe locul 13, poziţie ce duce la barajul de rămânere în prima ligă. FCSB a câştigat un singur meci în campionat, în deplasare, cu 1-0, cu Petrolul. În ultima etapă, FCSB a fost învinsă cu 3-1 de către FC Botoşani, care se află pe locul 2 în Liga 1, cu 19 puncte. Moldovenii au acelaşi număr de puncte
