"V-aţi gândit să vă suspendaţi din funcţie?" Răspunsul tranşant al lui Gigi Becali! - Antena Sport

Gigi Becali (67 de ani) a fost întrebat dacă nu se gândeşte să renunţe la implicarea sa în ceea ce priveşte alcătuirea echipei de start a FCSB-ului şi a schimbărilor din timpul meciurilor.

Patronul campioanei ultimelor două sezoane a transmis că nici nu se gândeşte la acest lucru. Becali a spus că în această lună va încasa în jur de 12 milioane de euro.

Gigi Becali: “Mă suspend ca să ce, să se aleagă praful?”

“(n.r.: V-aţi gândit să vă suspendaţi din funcţie?) Mă suspend eu din funcţie ca să ce, ca să se aleagă praful? Dacă mă suspend din funcţie ca stăpân, se alege praful.

Nu sunt antrenor eu. Eu fac ca stăpân. Stăpânul dacă nu se bagă… la mine cel puţin. Dacă eu am făcut aşa… Dacă eu, la ora asta, am făcut aşa şi încasez 12 milioane… 6 pe Coman şi 6 din cupele europene.

Şi mai mult… în septembrie vom avea încasări de 13-14 milioane”, a declarat Gigi Becali pentru digisport.ro.