FRF protestează la UEFA după scandalul scandărilor rasiste din Bosnia - România: "Vom face o scrisoare" - Antena Sport

Federația Română de Fotbal a anunțat prin vocea oficialului Andrei Vochin că urmează să facă un protest la UEFA, ca urmare a insultelor rasiste pe care le-au scandat bosniacii la partida cu România de la Zenica. Consilierul președintelui Răzvan Burleanu a declarat că încă din timpul meciului s-au sesizat, iar acum urmează să redacteze o scrisoare către forul continental.
Partida dintre România și Bosnia a fost marcată și de momente mai puțin plăcute care s-au petrecut pe tot parcursul meciului. Suporterii gazdelor au strigat încontinuu: “Țiganii, țiganii“, o scandare rasistă care nu a fost atât de mult băgată în seamă de brigada centralului Michael Oliver.
FRF merge la UEFA după ce bosniacii au scandat rasist
Andrei Vochin a povestit cum a decurs problema de pe stadion și a dezvăluit că arbitrul englez a demarat doar primul pas ca urmare a scandărilor rasiste, și anume acela de a cere ca prin stație să se dea un anunț în care să se precizeze ca scandările să se oprească. Strigătele bosniacilor nu s-au oprit, însă Michael Oliver nu a mai oprit meciul, iar prin urmare FRF va merge la UEFA pentru a cere măsuri în această privință.
“(n.r. Veţi face un protest la UEFA?) Sigur că da. Acţiunile noastre au început încă din timpul meciului. Am spus că nu tolerăm aşa ceva. Evident că noi vom continua pentru că nu este normal să se întâmple aşa ceva.
Ăla a fost pasul 1 (n.r în care trimisul FRF, Cătălin Gheorghiu, a reclamat scandările). Mai trebuia pasul 2, dar ăla trebuia făcut de arbitru. După pasul 1 e responsabilitatea ta să duci mai depate pasul.
Nu s-a mai continuat procedura cu paşii următori. Nu ştiu de ce (n.r. nu s-a continuat procedura). Asta trebuie să ne spună ei. Bineînţeles că vom face o scrisoare în care o să raportăm ce ziceam aici“, a spus oficialul FRF la fanatik.ro.
În cazul în care forul continental se va sesiza și va da dreptate FRF, federația din Bosnia se poate alege cu o amendă pentru scandările rasiste ale propriilor suporteri. Furia fanilor de la Zenica ar fi pornit după ce cu câteva ore înainte de startul duelului, când presa a descoperit un banner scandalos al unei facțiuni de suporteri ai “tricolorilor” cu un mesaj ce elogia un criminal de război responsabil pentru moartea a mii de bosniaci.
