Valeriu Iftime exultă după victoria contra FCSB-ului: "Nu i-a bătut nimeni așa". Sfat pentru Gigi Becali - Antena Sport

Valeriu Iftime a fost extrem de entuziasmat după ce echipa patronată de el a reușit să o învingă pe FCSB pentru a doua oară la rând pe teren propriu. În aceeași intervenție, conducătorul moldovenilor i-a transmis lui Gigi Becali că ar trebui să îl schimbe pe Elias Charalambous, care a vorbit și el despre postul său după înfrângere.
FC Botoșani s-a impus contra campioanei en-titre cu 3-1, deși roș-albaștrii au deschis scorul în meciul din nord-estul țării.
Valeriu Iftime: “N-am crezut că poți bate FCSB-ul de maniera asta”
În ciuda victoriei, Iftime a recunoscut că îi pare rău pentru cum se simt adversarii săi din această seară. Atunci când a vorbit despre situația lui Elias Charalambous, patronul moldovenilor a spus că Becali ar face o mare greșeală dacă l-ar păstra pe cipriot pe banca tehnică.
“Niciodată n-am crezut că poți bate FCSB-ul de maniera asta. Nu a fost victorie norocoasă și clar că ei sunt într-o criză imensă. Îmi pare rău că s-a întâmplat… adică îmi pare rău pentru ei, că sunt supărați.
Dacă Domnul Becali nu face greșeala să-l dea afară pe antrenor… E un antrenor care a pierdut totul (n.r. Elias Charalambous), nu spun că e un antrenor slab. L-a călcat în picioare pe omul ăsta și ăsta a acceptat.
Cred că patronul s-a trezit în seara asta. Dacă vor mai mult, au nevoie de mai mult. Nu i-a bătut nimeni în stilul ăsta“, a spus patronul de la FC Botoșani, potrivit digisport.ro.
