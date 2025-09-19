Valeriu Iftime îi propune un nou jucător lui Gigi Becali la FCSB: "Are o personalitate extraordinară" - Antena Sport

Valeriu Iftime a vândut jucători pe bani mulţi la FCSB şi are o nouă propunere pentru Gigi Becali. Este vorba despre fundaşul dreapta Narcis Ilaş, internaţional U19 al României.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Fundaşul cotat la 125.000 de euro a fost integralist în toate cele nouă meciuri disputate de Botoşani în acest sezon de Liga 1. Având doar 18 ani, Ilaş e eligibil şi pentru regula U21.

Narcis Ilaş, următorul produs de export de la Botoşani

“Ilaş e un fundaş dreapta foarte bun, integralist de la începutul campionatului, are o personalitate extraordinară, e un jucător care creşte de la meci la meci, să vedem unde ajungem cu el”, a spus Valeriu Iftime, în exclusivitate pentru Antena Sport.

Lista fotbaliştilor cumpăraţi de FCSB de la Botoşani

Olimpiu Moruțan – 1.2 milioane de euro

Răzvan Oaidă – 700.000 de euro

Denis Haruț – 661.000 de euro

Cătălin Golofca – 400.000 de euro

Mihai Roman – 400.000 de euro

Joyskim Dawa – 350.000 de euro

Malcom Edjouma – 330.000 de euro

Aristidis Soiledis – 75.000 de euro

Andrei Miron – gratis

Valeriu Iftime: “L-aș demite pe antrenorul lor”

Valeriu Iftime, patronul de la FC Botoșani, a prefațat partida dintre echipa sa și FCSB din etapa a 10-a din Liga 1. Omul de afaceri a discutat inclusiv despre declarația lui Mihai Stoica, care l-a ironizat pentru că a spus despre Gigi Becali că “mieuna” la televizor după remiza cu Csikszereda.

“Mi-e foarte teamă. Pentru noi nu e o mare tragedie dacă te bate FCSB. E o echipă foarte bună. Să te ferească Dumnezeu de lupul rănit, sau leul rănit. Au nevoie de puncte.