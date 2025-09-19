Valeriu Iftime îi propune un nou jucător lui Gigi Becali la FCSB: "Are o personalitate extraordinară" - Antena Sport

Închide meniul
Valeriu Iftime îi propune un nou jucător lui Gigi Becali la FCSB: “Are o personalitate extraordinară”

Publicat: 19 septembrie 2025, 13:27

Gigi Becali, în timpul unei conferinţe de presă - Hepta

Valeriu Iftime a vândut jucători pe bani mulţi la FCSB şi are o nouă propunere pentru Gigi Becali. Este vorba despre fundaşul dreapta Narcis Ilaş, internaţional U19 al României.

Fundaşul cotat la 125.000 de euro a fost integralist în toate cele nouă meciuri disputate de Botoşani în acest sezon de Liga 1. Având doar 18 ani, Ilaş e eligibil şi pentru regula U21.

Narcis Ilaş, următorul produs de export de la Botoşani

“Ilaş e un fundaş dreapta foarte bun, integralist de la începutul campionatului, are o personalitate extraordinară, e un jucător care creşte de la meci la meci, să vedem unde ajungem cu el”, a spus Valeriu Iftime, în exclusivitate pentru Antena Sport.

Lista fotbaliştilor cumpăraţi de FCSB de la Botoşani

  • Olimpiu Moruțan – 1.2 milioane de euro
  • Răzvan Oaidă – 700.000 de euro
  • Denis Haruț – 661.000 de euro
  • Cătălin Golofca – 400.000 de euro
  • Mihai Roman – 400.000 de euro
  • Joyskim Dawa – 350.000 de euro
  • Malcom Edjouma – 330.000 de euro
  • Aristidis Soiledis – 75.000 de euro
  • Andrei Miron – gratis

Valeriu Iftime: “L-aș demite pe antrenorul lor”

Valeriu Iftime, patronul de la FC Botoșani, a prefațat partida dintre echipa sa și FCSB din etapa a 10-a din Liga 1. Omul de afaceri a discutat inclusiv despre declarația lui Mihai Stoica, care l-a ironizat pentru că a spus despre Gigi Becali că “mieuna” la televizor după remiza cu Csikszereda.

“Mi-e foarte teamă. Pentru noi nu e o mare tragedie dacă te bate FCSB. E o echipă foarte bună. Să te ferească Dumnezeu de lupul rănit, sau leul rănit. Au nevoie de puncte.

L-aș demite pe antrenorul lor, e adevărat că de fapt acolo sunt doi antrenori. Pe domnul Becali nu-l demite nimeni, se demite singur dacă se va demite vreodată. Nimeni nu știe cine conduce și cum conduce, conduce cred domnul Becali multe lucruri, dar nu cred că e atât de radical. Adică «Domne face tot și antrenorii sunt chiar de pomană». Noi credem ce ne place mai mult. Eu nu cred așa.

Eu n-am vrut să îl supăr. După meciul cu Csikszereda, a intrat domnul Becali întâmplător la televizor, așa ca un pisoi (n.r. și a spus): «Noi suntem o echipă slabă». Băi, nu e niciodată pisoi domnul Becali. Acolo e ideea de a adormi presa“, a mai spus Iftime.

