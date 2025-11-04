Valeriu Iftime, replică amuzantă pentru Gigi Becali după ce patronul FCSB-ului a spus că nu se luptă cu Botoşani - Antena Sport

Închide meniul
Valeriu Iftime, replică amuzantă pentru Gigi Becali după ce patronul FCSB-ului a spus că nu se luptă cu Botoşani

Bogdan Stănescu Publicat: 4 noiembrie 2025, 16:22

Gigi Becali şi Valeriu Iftime / Colaj Hepta/AS.ro

Valeriu Iftime (65 de ani) i-a dat replica patronului FCSB-ului, Gigi Becali (67 de ani), după ce acesta a declarat că nu se luptă cu FC Botoşani.

Botoşani e lider în Liga 1 la finalul turului sezonului regular, cu 32 de puncte. Pe locul 2, la egalitate de puncte cu Botoşani, e Rapid. FCSB e pe 8, cu 19 puncte. Campioana ultimelor două sezoane a câştigat ultimele două meciuri, cu 4-0 cu UTA şi cu 2-0 cu U Cluj.

Valeriu Iftime i-a răspuns lui Gigi Becali

Gigi Becali a argumentat că nu se duelează în campionat cu Botoşani, având în vedere că echipa finanţată de Valeriu Iftime nu a cumpărat niciun jucător cu 500.000 de euro.

“Asta vrea domnu Becali? Îl iau pe Bîrligea cu 500.000 de euro, la pachet cu Tănase. Am rezolvat treaba”, a spus Valeriu Iftime pentru fanatik.ro.

“Las-o încolo pe FC Botoșani. Pe mine mă interesează ce fac Rapid și Universitatea Craiova, cu ele mă bat. Eu trebuie să câștig trei-patru meciuri mai multe decât ei ca să ajung acolo. Ziceam de FC Botoșani (n.r.: că o să iasă din play-off) așa, ca să-l tachinez pe Valeriu Iftime, însă acum nu mai pică din play-off. Iftime să nu-și imagineze el că ia vreun campionat, ceva. Eu mă bat cu Rapid, bine, mai mult cu Universitatea Craiova, mi-e frică de Craiova”, declara Gigi Becali pentru digisport.ro.

FC Botoşani a făcut 0-0 cu Petrolul, în deplasare, în ultima etapă a turului sezonului regular. Moldovenii vor juca etapa viitoare cu Farul, în deplasare, în timp ce FCSB o va întâlni pe Hermannstadt, tot în deplasare. Până la duelul cu sibienii, FCSB joacă joi, de la 19:45, cu Basel, în deplasare, în Europa League.

Comentarii


