Variantă surpriză pentru Dinamo: Mircea Lucescu! "Ar fi un lucru extraordinar" - Antena Sport

Mircea Lucescu, selecţionerul României, se concentrează asupra ultimelor meciuri ale tricolorilor, din preliminariile World Cup 2026, cu Bosnia şi San Marino. Rămâne însă de văzut dacă “Il Luce” va conduce echipa şi la barajul din luna martie.
Ioan Andone, fostul mare jucător al “câinilor”, este de părere că Mircea Lucescu va continua la naţională, dar este convins că “Il Luce” nu va sta acasă atunci când îşi va încheia socotelile cu Federaţia Română de Fotbal.
Ioan Andone l-a propus pe Mircea Lucescu la Dinamo: “Dacă vrea, poate să fie acţionar”
“Fălcosul” speră că Mircea Lucescu să revină la Dinamo, echipă pe care a antrenat-o în perioada 1985-1990, acolo unde a câştigat un titlu şi două Cupe ale României.
Nu ca antrenor însă, spune Ioan Andone. Prima oară, acesta a propus ca “Il Luce” să devină director sportiv la echipa din Ştefan cel Mare, dar nu a scos din calcul nici varianta ca acesta să devină acţionar:
“Eu cred că nea Mircea o duce până la capăt. Acum nici nu se pune problema să plece, mai are două meciuri importante. ‘Dacă găsește federația soluții, eu mă dau la o parte’, așa a spus el.
Poate se duce la Dinamo, ăsta ar fi un lucru extraordinar. Nea Mircea nu vrea să stea acasă. (n.r.ca ce să se ducă la Dinamo?) Ca director tehnic.
Dacă vrea, poate să fie acționar, nu are bani să cumpere acțiuni? Are Nicolescu bani, dar nu are nea Mircea? Hai să fim serioși”, a declarat Ioan Andone, la digisport.ro.
Indiferent de rezultatele din meciurile cu Bosnia şi San Marino, România va fi prezentă la barajul din luna martie, datorită câştigării grupei de Nations League de anul trecut. Cu toate acestea, dacă România va încheia pe locul secund grupa din preliminarii, atunci tricolorii vor avea un adversar mai accesibil în semifinala play-off-ului de calificare la World Cup 2026.
Meciul cu San Marino, ultimul din această campanie de calificare, se joacă pe 18 noiembrie, de la ora 21:45, în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.
