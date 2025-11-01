Variantă surpriză pentru Dinamo: Mircea Lucescu! "Ar fi un lucru extraordinar" - Antena Sport

Mircea Lucescu, selecţionerul României, se concentrează asupra ultimelor meciuri ale tricolorilor, din preliminariile World Cup 2026, cu Bosnia şi San Marino. Rămâne însă de văzut dacă “Il Luce” va conduce echipa şi la barajul din luna martie.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ioan Andone, fostul mare jucător al “câinilor”, este de părere că Mircea Lucescu va continua la naţională, dar este convins că “Il Luce” nu va sta acasă atunci când îşi va încheia socotelile cu Federaţia Română de Fotbal.

Ioan Andone l-a propus pe Mircea Lucescu la Dinamo: “Dacă vrea, poate să fie acţionar”

“Fălcosul” speră că Mircea Lucescu să revină la Dinamo, echipă pe care a antrenat-o în perioada 1985-1990, acolo unde a câştigat un titlu şi două Cupe ale României.

Nu ca antrenor însă, spune Ioan Andone. Prima oară, acesta a propus ca “Il Luce” să devină director sportiv la echipa din Ştefan cel Mare, dar nu a scos din calcul nici varianta ca acesta să devină acţionar:

“Eu cred că nea Mircea o duce până la capăt. Acum nici nu se pune problema să plece, mai are două meciuri importante. ‘Dacă găsește federația soluții, eu mă dau la o parte’, așa a spus el.