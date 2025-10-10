Ce şanse are România pentru locul 2, după ce Bosnia s-a împiedicat de Cipru. Scenarii în care tricolorii prind barajul - Antena Sport

Închide meniul
Ce şanse are România pentru locul 2, după ce Bosnia s-a împiedicat de Cipru. Scenarii în care tricolorii prind barajul

Radu Constantin Publicat: 10 octombrie 2025, 8:37

Jucătorii României / Profimedia

România încă mai are şanse de calificare în grupă, totul după ce Bosnia nu a reuşit să treacă de Cipru. Remiza de la Larnaca, 2-2, dă o nouă gură de oxigen pentru tricolori, care îşi joacă până la capă şansa de calificare.

În acest moment, Bosnia are 13 puncte, cu două meciuri rămase, cu Austria și România. Noi avem 7 puncte, şi mai avem parte de două meciuri decisive, cu Austria şi Bosnia, iar în utimul meci întâlnim San Marino. Cu 3 victorii în ultimele 3 meciuri, România are șanse reale la locul 2. Deci practic meciul cu Austria, de-acasă, devine decisiv! În acelaşi timp, dacă echipa lui Mircea Lucescu nu câștigă împotriva austriecilor, va avea nevoie ca Bosnia să piardă și cu România și cu Austria.

De ce rezultate are nevoie România pentru a ajunge pe primul loc în grupă

România: trebuie să ne impunem în toate cele trei meciuri rămase, cu Austria, Bosnia şi San Marino
Austria: înfrângere cu România, înfrângerecu Cipru, remiză/înfrângere cu Bosnia
Bosnia: înfrângere cu România, remiză/victorie cu Austria.

De ce rezultate are nevoie România pentru a ajunge pe locul 2 în grupă

România: victorie acasă cu Austria, victorie în deplasare cu Bosnia, victorie acasă cu San Marino
Austria: înfrângere cu România, orice rezultat în deplasare cu Cipru, victorie/remiză cu Bosnia
Bosnia: înfrângere cu România, înfrângere cu Austria.

