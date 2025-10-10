Ce şanse are România pentru locul 2, după ce Bosnia s-a împiedicat de Cipru. Scenarii în care tricolorii prind barajul - Antena Sport

România încă mai are şanse de calificare în grupă, totul după ce Bosnia nu a reuşit să treacă de Cipru. Remiza de la Larnaca, 2-2, dă o nouă gură de oxigen pentru tricolori, care îşi joacă până la capă şansa de calificare.
În acest moment, Bosnia are 13 puncte, cu două meciuri rămase, cu Austria și România. Noi avem 7 puncte, şi mai avem parte de două meciuri decisive, cu Austria şi Bosnia, iar în utimul meci întâlnim San Marino. Cu 3 victorii în ultimele 3 meciuri, România are șanse reale la locul 2. Deci practic meciul cu Austria, de-acasă, devine decisiv! În acelaşi timp, dacă echipa lui Mircea Lucescu nu câștigă împotriva austriecilor, va avea nevoie ca Bosnia să piardă și cu România și cu Austria.
De ce rezultate are nevoie România pentru a ajunge pe primul loc în grupă
România: trebuie să ne impunem în toate cele trei meciuri rămase, cu Austria, Bosnia şi San Marino
Austria: înfrângere cu România, înfrângerecu Cipru, remiză/înfrângere cu Bosnia
Bosnia: înfrângere cu România, remiză/victorie cu Austria.
De ce rezultate are nevoie România pentru a ajunge pe locul 2 în grupă
România: victorie acasă cu Austria, victorie în deplasare cu Bosnia, victorie acasă cu San Marino
Austria: înfrângere cu România, orice rezultat în deplasare cu Cipru, victorie/remiză cu Bosnia
Bosnia: înfrângere cu România, înfrângere cu Austria.
- Mircea Lucescu a intrat peste conferința selecționerului Moldovei. Ce cuvânt a repetat de trei ori, după victoria României
- Olimpiu Moruțan, după ce a fost decisiv la revenirea la națională: „Dacă vom fi 100% cu Austria, vom scoate un rezultat mare”
- Ilie Dumitrescu a făcut un „pariu” surprinzător după ce România a învins Moldova: „El va fi titular cu Austria”
- Pleacă Mircea Lucescu de la naţionala României? “Să vedem dacă meciul cu Austria va fi ultimul”
- Mircea Lucescu l-a lăudat pe Ianis Hagi după victoria cu Moldova: „Preia rolul lui Stanciu”. Ce a spus despre meciul cu Austria