Victor Angelescu i-a dat replica lui Marius Şumudică! L-a contrazis pe antrenor: "O să avem o discuţie" - Antena Sport

Marius Şumudică, discurs dur la adresa lui Victor Angelescu: „Se contrazice singur! N-am mai vorbit cu el”

Marius Şumudică a surprins pe toată lumea cu discursul dur la adresa acţionarului minoritar al Rapidului, Victor Angelescu, după victoria cu Craiova.

Chiar dacă era bucuros pentru victorie, Şumudică a „tunat” la adresa lui Victor Angelescu. Antrenorul Rapidului şi-a manifestat nemulţumirea că Angelescu nu a fost la meciul de la Craiova, la fel ca Dan Şucu.

Şumudică a spus că sunt şanse foarte mici să mai rămână în Giuleşti după încheierea acestui sezon.

„Domnul Angelescu se contrazice singur. Îi aduc aminte declaraţiile pe care le-a făcut. A spus că dacă echipa pierde în minutul 94, pe un ghinion sau dacă îşi îndeplineşte obiectivul, rămâne la Rapid.

Astăzi am făcut un meci foarte bun, am interpretat foarte bine jocul. Nu am avut nicio discuţie cu domnul Angelescu şi nici n-o să am. Mă bucur că domnul Şucu a venit la meci, i-a încurajat pe băieţi. Mai departe, domnul Angelescu, întrebaţi-l dumneavoastră unde se află. Dar ţin să îi amintesc că a spus că rămân dacă echipa joacă bine sau dacă îmi îndeplinesc obiectivul.

Nu vreau să comentez. Întrebaţi-l pe domnul Angelescu. Cred că am 10 zile de când n-am mai vorbit cu el. Omul care vorbea cu mine zi de zi, după Hermannstadt nu am mai avut nicio discuţie. Am un patron pe care îl respect, este acţionarul majoritar, îl respect şi pe acţionarul minoritar. Nici nu ştiu unde se află (n.r: Victor Angelescu). Aveam nevoie de dânsul să fie în cabină. Aveam nevoie de acţionari. Astăzi unul dintre acţionari a fost lângă echipă.

În momentul de faţă, şansele să rămân la Rapid sunt infime. Probabil doar dacă îmi voi atinge obiectivul de a ne califica în cupele europene. Şumudică e Şumudică, nu e clătită. Am ieşit în faţa suporterilor, am vrut să plec, n-am fost lăsat să plec. Am demonstrat că am reuşit să îmi capacitez echipa, cu FCSB şi Craiova”, a declarat Marius Şumudică, pentru sursa citată, după Universitatea Craiova – Rapid 1-2.

Universitatea Craiova – Rapid 1-2

Echipa bucureşteană Rapid a învins vineri seara, în deplasare, scor 2-1, gruparea CS Universitatea Craiova, în primul meci al etapei a şaptea din play-off-ul Ligii 1.

Gazdele au avut prima ocazie bună a meciului, în minutul 12, când Aioani a respins şutul lui Mitriţă. Giuleştenii au solicitat un penalti, în minutul 23, la un duel între Petrila şi Carlos Mora, dar nu s-a acordat nimic. Elevii lui Şumudică au reuşit însă să deschidă scorul în minutul 65, prin Gojkovic. Aioani s-a opus egalării în minutul 68, intervenind excelent la lovitura de cap a lui Lukic. Însă două minute mai târziu, Borza nu a reuşit să degajeze o minge, Mogoş a urmărit faza, Aioani a ieşit anapoda, a încercat să intervină cu piciorul şi a luftat, iar Mogoş a înscris.

Minutul 83 a adus însă o gafă uriaşă şi în tabăra oltenilor. Christensen a şutat slab de la marginea careului şi a marcat după ce portarul Laurenţiu Popescu a scăpat mingea printre mâini şi printre picioare. Rapid s-a impus în cele din urmă cu 2-1, reuşind a doua victorie din play-off. În clasament FCSB conduce, cu 42 de puncte, urmată de CS Universitatea Craiova – cu 36 de puncte şi CFR Cluj – cu 35 de puncte. Pe patru se află U Cluj, cu 35 d epuncte, iar Rapid are 31 de puncte, pe locul 5.