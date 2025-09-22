Victor Angelescu îi ia apărarea lui Alex Dobre, după incidentul cu suporterii: „Avem informații că nu sunt fanii Rapidului” - Antena Sport

Închide meniul
Victor Angelescu îi ia apărarea lui Alex Dobre, după incidentul cu suporterii: „Avem informații că nu sunt fanii Rapidului"

Victor Angelescu îi ia apărarea lui Alex Dobre, după incidentul cu suporterii: „Avem informații că nu sunt fanii Rapidului"

Victor Angelescu îi ia apărarea lui Alex Dobre, după incidentul cu suporterii: „Avem informații că nu sunt fanii Rapidului”

Daniel Işvanca Publicat: 22 septembrie 2025, 20:51

Victor Angelescu îi ia apărarea lui Alex Dobre, după incidentul cu suporterii: Avem informații că nu sunt fanii Rapidului”

Alex Dobre / SPORT PICTURES

Eșecul suferit pe teren propriu cu Hermannstadt a scos în evidență un nou episod tensionat între jucătorii Rapidului și suporteri. Alex Dobre, cel mai în formă jucător al giuleștenilor, a fost luat la rost de o parte a galeriei.

Extrema alb-vișiniilor a fost înjurat timp de câteva secunde bune de către fani, iar răspunsul acestuia a fost, de asemenea, unul acid. Acesta și-a continuat războiul și la flash-interviu, unde a avut un discurs la fel de dur.

Victor Angelescu reacționează după scandalul dintre Alex Dobre și suporterii Rapidului

Alex Dobre a fost în prim-plan după finalul meciului dintre Rapid și Hermannstadt, încheiat cu scorul de 1-2. Vedeta giuleștenilor a fost înjurată de către suporteri, iar incidentul a fost comentat și de Victor Angelescu.

„Nu am vorbit cu Dobre, dar sunt de partea lui, nu aș vrea să generalizez că galeria Rapidului l-a înjurat, sunt câțiva indivizi care l-au înjurat, care nu sunt suporteri, nu aveau cum să se exprime nici dacă aveam patru înfrângeri la rând, cu atât mai mult cu cât am pierdut primul meci abia în etapa 10.

Am luat o bătaie în 10 meciuri, nemeritat, nu am făcut un meci grozav, dar nici Hermannstadt nu a făcut. Să înjuri căpitanul echipei nu e normal, putea fi și altcineva, nu e normal, nu pot să înțeleg, e căpitanul nostru, sunt convins, avem informații, că nu sunt fanii Rapidului, sunt 4-5 indivizi care nu sunt fanii echipei”.

Victor Angelescu: „Cred că trebuia să păstrăm o decență”

„O să ne uităm pe imagini, le-am cerut deja, pentru că știm ce amenzi primim din cauza fanilor, avem două galerii.

Noi încercăm să fim alături de suporterii noștri, sunt cei mai importanți, fără ei nu am fi, dar cu unii nu se poate, nu se poate să faci așa ceva, să tragi la răspundere jucătorii.

Și noi eram foarte frustrați după meci, dar cred că trebuia să păstrăm o decență, păcat, trebuia să fim o familie. Am jucat 9 meciuri foarte bune și dacă după primul meci mai slab suporterii reacționează așa, nu este bine”, a declarat Victor Angelescu, potrivit primasport.ro.

Mircea Lucescu a anunţat lista preliminară a stranierilor pentru dubla cu Moldova şi Austria. Marea surpriză a selecţionerului
