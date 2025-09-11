Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Virgiliu Postolachi, planuri mari după transferul la U Cluj! Săgeți către cei de la CFR - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Virgiliu Postolachi, planuri mari după transferul la U Cluj! Săgeți către cei de la CFR

Virgiliu Postolachi, planuri mari după transferul la U Cluj! Săgeți către cei de la CFR

Publicat: 11 septembrie 2025, 19:59

Comentarii
Virgiliu Postolachi, planuri mari după transferul la U Cluj! Săgeți către cei de la CFR

Virgiliu Postolachi, în tricoul celor de la CFR Cluj / Sportpictures

Virgiliu Postolachi a schimbat echipa în ultimele ore de mercato, fiind transferat de Universitatea Cluj în schimbul sumei de 160.000 de euro. Atacantul moldovean a vorbit înaintea meciului cu Rapid și le-a făcut o promisiune suporterilor „șepcilor roșii”.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Deși a marcat de două ori în acest start de sezon pentru CFR Cluj, fotbalistul a fost înlăturat din proiectul ardelenilor pentru a-i face loc algerianului Islam Slimani, prezentat oficial joi în Gruia.

Virgiliu Postolachi, săgeți către CFR Cluj după plecarea din Gruia: „Voiam să găsesc un club care să aibă încredere în mine”

După un an în care a îmbrăcat tricoul celor de la CFR Cluj în 51 de rânduri, reușind să marcheze 7 goluri și să cucerească un trofeu (Cupa României), Virgiliu Postolachi a schimbat echipa și a fost transferat de rivala locală U Cluj.

Atacantul moldovean a vorbit la conferința de presă premergătoare meciului cu Rapid despre venirea sub comanda lui Ioan Ovidiu Sabău, dar a avut un mesaj indirect și pentru oficialii CFR-ului.

„Rapid e o echipă foarte bună, o să fie un meci foarte greu, din toate punctele de vedere. Sunt încrezător în mine, pentru că mereu împotriva lor am dat gol și pentru moralul meu e un plus, dar tot cele trei puncte contează, pe care trebuie să le păstrăm acasă. E o motivație în plus să fim prima echipă care îi învinge, va fi un meci greu, cum am zis, dar o să dăm totul pe teren.

Reclamă
Reclamă

Vor fi mulți suporteri și e o șansă să le arăt că am venit să ajut și să mă lupt pentru culorile noastre. Voi da totul pe teren să încerc să dau gol, dar dacă ajut echipa să ia trei puncte și nu reușesc să marchez, voi fi la fel de bucuros”.

Virgiliu Postolachi: „Sunt obișnuit cu presiunea”

Pentru mine, aceasta a fost cea mai bună soluție. Voiam să găsesc un club care să aibă încredere în mine, la care să joc și să mă dezvolt ca persoană și ca jucător, iar ‘U’ Cluj asta îmi oferă. Sper că, odată ce am venit aici, totul va fi bine. Îi cunosc pe aproape jumătate dintre băieții din vestiar, sunt sigur că o să mă adaptez foarte repede și o să mă accepte.

E normal să fie presiune, mai ales la un club ca ‘U’, care are mulți suporteri și își doresc mult rezultate pozitive, dar eu sunt obișnuit cu presiunea. La orice club la care am fost a existat o presiune importantă, deci sunt pregătit, nu îmi e frică de nimic. O să mă lupt pe teren, o să fiu muncitor și vreau să aduc rezultate echipei”, a declarat noul jucător al celor de la U Cluj, la conferința de presă.

Primele imagini cu lunetistul care l-a asasinat pe Charlie Kirk. A fost găsită şi arma crimeiPrimele imagini cu lunetistul care l-a asasinat pe Charlie Kirk. A fost găsită şi arma crimei
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Pe cine vrei selecţionerul României?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Momentul în care o femeie din Caraş e atacată de câinele ei. Poliţist: Am glonţ pe ţeavă, dacă vine îl împuşc
Observator
Momentul în care o femeie din Caraş e atacată de câinele ei. Poliţist: Am glonţ pe ţeavă, dacă vine îl împuşc
Ce pasiune periculoasă are Ioana Țiriac, unica fiică a lui Ion Țiriac. Moștenitoarea imperiului Țiriac i-a uimit pe toți
Fanatik.ro
Ce pasiune periculoasă are Ioana Țiriac, unica fiică a lui Ion Țiriac. Moștenitoarea imperiului Țiriac i-a uimit pe toți
20:55
VideoJurnal Antena Sport | Întrecere „de foc” în Turul României
20:52
VideoJurnal Antena Sport | Campioanele sunt la modă
20:50
VideoJurnal Antena Sport | La două meciuri de Mondial
20:46
VideoJurnal Antena Sport | Drumul eroului
20:35
FCSB a refuzat transferul unui fundaș de la Parma! Cine s-a opus mutării
20:21
Naționala României și lovitura primită după dezastrele cu Canada și Cipru
Vezi toate știrile
1 “Mereu e Mitriţă de vină” Fostul jucător al Universităţii Craiova a răbufnit după Cipru – România 2-2! 2 EXCLUSIV„Dă-mi 3.000 de euro și fac un penalty!” Patronul străin care dă cărțile pe față despre blaturile din România 3 “Ne-am înţeles” Marius Şumudică şi-a anunţat revenirea pe banca tehnică! Unde va antrena 4 EXCLUSIVJucătorii şi conducerea FRF şi-au ales favoritul, dacă Mircea Lucescu îşi va da demisia de la naţionala României 5 FRF avea 3 soluţii pentru înlocuirea lui Mircea Lucescu de la naţionala României! Care era varianta de urgenţă 6 Gigi Becali a anunţat care e antrenorul care ar trebui să preia România în locul lui Mircea Lucescu: “E cel mai bun”
Citește și
Cele mai citite
La 61 de ani, Miodrag Belodedici a anunţat că s-a căsătorit! Cum arată soţia luiLa 61 de ani, Miodrag Belodedici a anunţat că s-a căsătorit! Cum arată soţia lui
“Mereu e Mitriţă de vină” Fostul jucător al Universităţii Craiova a răbufnit după Cipru – România 2-2!“Mereu e Mitriţă de vină” Fostul jucător al Universităţii Craiova a răbufnit după Cipru – România 2-2!
Dinamo s-a reorientat, după ce nu l-a putut transfera pe Matei Ilie. Noua ţintă a lui Zeljko KopicDinamo s-a reorientat, după ce nu l-a putut transfera pe Matei Ilie. Noua ţintă a lui Zeljko Kopic
„Dă-mi 3.000 de euro și fac un penalty!” Patronul străin care dă cărțile pe față despre blaturile din România„Dă-mi 3.000 de euro și fac un penalty!” Patronul străin care dă cărțile pe față despre blaturile din România