Virgiliu Postolachi, planuri mari după transferul la U Cluj! Săgeți către cei de la CFR - Antena Sport

Virgiliu Postolachi a schimbat echipa în ultimele ore de mercato, fiind transferat de Universitatea Cluj în schimbul sumei de 160.000 de euro. Atacantul moldovean a vorbit înaintea meciului cu Rapid și le-a făcut o promisiune suporterilor „șepcilor roșii”.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Deși a marcat de două ori în acest start de sezon pentru CFR Cluj, fotbalistul a fost înlăturat din proiectul ardelenilor pentru a-i face loc algerianului Islam Slimani, prezentat oficial joi în Gruia.

Virgiliu Postolachi, săgeți către CFR Cluj după plecarea din Gruia: „Voiam să găsesc un club care să aibă încredere în mine”

După un an în care a îmbrăcat tricoul celor de la CFR Cluj în 51 de rânduri, reușind să marcheze 7 goluri și să cucerească un trofeu (Cupa României), Virgiliu Postolachi a schimbat echipa și a fost transferat de rivala locală U Cluj.

Atacantul moldovean a vorbit la conferința de presă premergătoare meciului cu Rapid despre venirea sub comanda lui Ioan Ovidiu Sabău, dar a avut un mesaj indirect și pentru oficialii CFR-ului.

„Rapid e o echipă foarte bună, o să fie un meci foarte greu, din toate punctele de vedere. Sunt încrezător în mine, pentru că mereu împotriva lor am dat gol și pentru moralul meu e un plus, dar tot cele trei puncte contează, pe care trebuie să le păstrăm acasă. E o motivație în plus să fim prima echipă care îi învinge, va fi un meci greu, cum am zis, dar o să dăm totul pe teren.