Virgiliu Postolachi, planuri mari după transferul la U Cluj! Săgeți către cei de la CFR - Antena Sport

Virgiliu Postolachi a schimbat echipa în ultimele ore de mercato, fiind transferat de Universitatea Cluj în schimbul sumei de 160.000 de euro. Atacantul moldovean a vorbit înaintea meciului cu Rapid și le-a făcut o promisiune suporterilor „șepcilor roșii”.
Deși a marcat de două ori în acest start de sezon pentru CFR Cluj, fotbalistul a fost înlăturat din proiectul ardelenilor pentru a-i face loc algerianului Islam Slimani, prezentat oficial joi în Gruia.
Virgiliu Postolachi, săgeți către CFR Cluj după plecarea din Gruia: „Voiam să găsesc un club care să aibă încredere în mine”
După un an în care a îmbrăcat tricoul celor de la CFR Cluj în 51 de rânduri, reușind să marcheze 7 goluri și să cucerească un trofeu (Cupa României), Virgiliu Postolachi a schimbat echipa și a fost transferat de rivala locală U Cluj.
Atacantul moldovean a vorbit la conferința de presă premergătoare meciului cu Rapid despre venirea sub comanda lui Ioan Ovidiu Sabău, dar a avut un mesaj indirect și pentru oficialii CFR-ului.
„Rapid e o echipă foarte bună, o să fie un meci foarte greu, din toate punctele de vedere. Sunt încrezător în mine, pentru că mereu împotriva lor am dat gol și pentru moralul meu e un plus, dar tot cele trei puncte contează, pe care trebuie să le păstrăm acasă. E o motivație în plus să fim prima echipă care îi învinge, va fi un meci greu, cum am zis, dar o să dăm totul pe teren.
Vor fi mulți suporteri și e o șansă să le arăt că am venit să ajut și să mă lupt pentru culorile noastre. Voi da totul pe teren să încerc să dau gol, dar dacă ajut echipa să ia trei puncte și nu reușesc să marchez, voi fi la fel de bucuros”.
Virgiliu Postolachi: „Sunt obișnuit cu presiunea”
„Pentru mine, aceasta a fost cea mai bună soluție. Voiam să găsesc un club care să aibă încredere în mine, la care să joc și să mă dezvolt ca persoană și ca jucător, iar ‘U’ Cluj asta îmi oferă. Sper că, odată ce am venit aici, totul va fi bine. Îi cunosc pe aproape jumătate dintre băieții din vestiar, sunt sigur că o să mă adaptez foarte repede și o să mă accepte.
E normal să fie presiune, mai ales la un club ca ‘U’, care are mulți suporteri și își doresc mult rezultate pozitive, dar eu sunt obișnuit cu presiunea. La orice club la care am fost a existat o presiune importantă, deci sunt pregătit, nu îmi e frică de nimic. O să mă lupt pe teren, o să fiu muncitor și vreau să aduc rezultate echipei”, a declarat noul jucător al celor de la U Cluj, la conferința de presă.
