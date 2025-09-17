Zeljko Kopic, mesaj dur pentru Alexandru Musi după scandalul de la naționala U21: "I-am spus asta!" - Antena Sport

Închide meniul
Zeljko Kopic, mesaj dur pentru Alexandru Musi după scandalul de la naționala U21: “I-am spus asta!”

Alex Ioniță Publicat: 17 septembrie 2025, 18:53

âZeljko Kopic a avut un mesaj dur pentru Alexandru Musi! Acesta a reacționat după scandalul de la echipa națională U21.

Alexandru Musi a fost protagonistul unui moment tensionat în meciul cu San Marino U21, câștigat de „tricolorii mici” cu scorul de 2-0. Atunci, jucătorul lui Dinamo, a aruncat banderola de căpitan către un coleg și a ieșit înjurând de pe teren, după ce a fost înlocuit.

Zeljko Kopic a avut un mesaj dur pentru Alexandru Musi după scandalul de la naționala U21

Acum, Zeljko Kopic a transmis că a văzut imaginile de la echipa națională și că a purtat o discuție cu Alexandru Musi, pe acest subiect.

Tehnicianul „câinilor” a dat de înțeles că astfel de gesturi nu vor fi tolerate la echipa sa.

„Este important ca orice jucător să știe ce reprezintă Dinamo și să se comporte la un anumit nivel. I-am spus lui Musi că la echipa națională trebuie să fie chiar mai multă responsabilitate, pentru că e o mândrie să joci acolo. Am văzut imaginile, nu au arătat bine. El a înțeles că nu a fost în regulă și i-am explicat că aceste lucruri îl pot afecta pe viitor”, a spus Zeljko Kopic, la fanatik.ro.

