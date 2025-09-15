Zeljko Kopic trage un semnal de alarmă, după 3-0 cu Petrolul: „Va trebui să înțelegem” - Antena Sport

Petrolul Ploiești a continuat luni sezon de coșmar și a suferit un nou eșec, de această dată în fața celor de la Dinamo. Prahovenii au avut câteva șanse importante de a marca în acest joc, însă niciuna nu a fost fructificată.

Pentru Dinamo a fost a cincea victorie din acest sezon, iar gruparea antrenată de Zeljko Kopic își continuă parcursul foarte bun din acest start de sezon. Totuși, antrenorul croat a avut un mesaj pentru conducere.

Zeljko Kopic cere transferuri la Dinamo

Dinamo a urcat pe podiumul Ligii 1 la finalul etapei a noua, ca urmare a succesului clar obținut pe terenul celor de la Petrolul Ploiești, scor 3-0. Cătălin Cîrjan a făcut un nou meci mare pentru „câini”, fiind decisiv la două dintre cele trei goluri marcate de echipa sa.

După fluierul final, Zeljko Kopic a transmis că este evident faptul că nivelul de încredere din jurul echipei este unul ridicat, motiv pentru care au și venit aceste rezultate de excepție. În același timp, acesta a mai cerut câteva transferuri.

„Știam că va fi un meci greu și dacă nu suntem 100% nu putem să câștigăm. Adversarul a fost foarte compact. Când am reușit să facem o tranziție, am reușit să și marcăm.