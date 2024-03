CS Mioveni - Steaua 2-0. Echipa antrenată de Daniel Opriţa a ratat play-off-ul - Antena Sport

I-au lăsat să facă ce vor. Ce au făcut în sala aia numai ei știu. Și acum încearcă să facă dreptate, e Talpan. (n.r. Gigi Becali) L-a împrumutat cu bani (n.r. clubul), s-a scris că în momentul în care va trece clubul (n.r. la o societate pe acțiuni), i se vor oferi acțiuni.

Dar nu s-a mai făcut nimic, au zis <<e al nostru!>>. Suporterii sunt cei mai nevinovați, nu au nicio vină, trebuie lăsați să fie aproape de echipă. Problema a fost… eu sunt de acord că ambele părți sunt de vină, pentru că nu au știut să se facă niște lucruri clare.

Aici s-a ajuns din cauza incompetenței unora, și de o parte, și de cealaltă. Suporterii țin cu aceeași echipă, au aceleași culori în suflet, dar se ceartă. (n.r. Ții cu CSA Steaua?) Da. S-a reînființat în 2017, dar e la al treilea sezon în Liga 2”, a spus Gabi Balint, la digisport.ro.

CSA Steaua a câştigat apelul cu FCSB pentru marcă

CSA Steaua a câştigat apelul cu FCSB pentru marcă. Curtea de Apel a respins, ca nefondată, cererea de anulare înaintată de FCSB privind toate mărcile înregistrate din patrimoniul Clubul Sportiv al Armatei, a anunţat juristul CSA Steaua, Florin Talpan. FCSB poate face apel la această în 30 de zile.

”O nouă victorie a mea în instanţă ! Avocatul lui Becali a pierdut din nou în faţa mea, în încercarea de a ne anula sau decădea mărcile aflate în patrimoniul Clubului Sportiv al Armatei Steaua Bucureşti!

Am muncit ca de obicei foarte mult, şi am satisfacţia că instanţa mi-a dat dreptate! În loc sa fiu recompensat pentru toate reuşitele mele, mi s-a luat din salariu şi cu toate acestea, am găsit puterea să lupt mai departe! Sunt mândru de munca mea şi de eforturile pe care le-am făcut!

Este inadmisibil ca eu să am rezultate remarcabile iar conducerea Ministerului Apărării Naţionale să nu mă aprecieze şi să nu îmi acorde sporul integral pentru lucrări de excepţie, spor pe care îl merit, deoarece am câştigat dosare foarte grele şi am păstrat în patrimoniul Clubului Sportiv al Armatei marca Steaua Bucureşti, numele Steaua Bucureşti si palmaresul echipei de fotbal!