Chindia - Steaua 3-0! Al 2-lea eșec al sezonului pentru echipa lui Daniel Oprița - Antena Sport

Chindia - Steaua 3-0! Al 2-lea eșec al sezonului pentru echipa lui Daniel Oprița

Home | Fotbal | Liga 2 | Chindia – Steaua 3-0! Al 2-lea eșec al sezonului pentru echipa lui Daniel Oprița

Chindia – Steaua 3-0! Al 2-lea eșec al sezonului pentru echipa lui Daniel Oprița

Alex Ioniță Publicat: 23 septembrie 2025, 21:19

Chindia – Steaua 3-0! Al 2-lea eșec al sezonului pentru echipa lui Daniel Oprița

Echipa Chindia Târgovişte a învins, marţi, pe teren propriu, cu scorul de 3-0, formaţia Steaua, în ultimul meci al etapei a 7-a a Ligii a II-a.

Golurile au fost marcate de Albu (27), Plaza (35) şi Florea (50).

Chindia a învins-o pe Steaua cu 3-0

În clasament, lider este Corvinul, cu 19 puncte, urmată de FC Bihor, cu 18 puncte şi ASA Târgu Mureş, cu 16 puncte.

Locul 4 este ocupat de Chindia cu 14 puncte, iar Steaua este pe 8, cu 13 puncte.

Rezultatele etapei:

Vineri

FC Bihor – FC Bacău 2-0

Sâmbătă

CS Tunari – CS Afumaţi 0-2
CS Concordia Chiajna – CSM Slatina 1-2
CS Dinamo Bucureşti – FC Voluntari 0-0
CSM Reşiţa – CS Gloria Bistriţa 2-1
ACS Sepsi OSK Sfântu Gheorghe – AFC Câmpulung Muscel 2-0
ACS FC Corvinul Hunedoara 1921 – CSC Dumbrăviţa 3-1
CSC 1599 Şelimbăr – CSM Olimpia Satu Mare 1-1
ACSM Politehnica Iaşi – AFC Metalul Buzău 2-1

Duminică

AFC ASA Târgu Mureş – ACSM Ceahlăul Piatra Neamţ 3-0

Marţi

AFC Chindia Târgovişte – Steaua Bucureşti 3-0

