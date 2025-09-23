Chindia - Steaua 3-0! Al 2-lea eșec al sezonului pentru echipa lui Daniel Oprița - Antena Sport

Echipa Chindia Târgovişte a învins, marţi, pe teren propriu, cu scorul de 3-0, formaţia Steaua, în ultimul meci al etapei a 7-a a Ligii a II-a.
Golurile au fost marcate de Albu (27), Plaza (35) şi Florea (50).
În clasament, lider este Corvinul, cu 19 puncte, urmată de FC Bihor, cu 18 puncte şi ASA Târgu Mureş, cu 16 puncte.
Locul 4 este ocupat de Chindia cu 14 puncte, iar Steaua este pe 8, cu 13 puncte.
Rezultatele etapei:
Vineri
FC Bihor – FC Bacău 2-0
Sâmbătă
CS Tunari – CS Afumaţi 0-2
CS Concordia Chiajna – CSM Slatina 1-2
CS Dinamo Bucureşti – FC Voluntari 0-0
CSM Reşiţa – CS Gloria Bistriţa 2-1
ACS Sepsi OSK Sfântu Gheorghe – AFC Câmpulung Muscel 2-0
ACS FC Corvinul Hunedoara 1921 – CSC Dumbrăviţa 3-1
CSC 1599 Şelimbăr – CSM Olimpia Satu Mare 1-1
ACSM Politehnica Iaşi – AFC Metalul Buzău 2-1
Duminică
AFC ASA Târgu Mureş – ACSM Ceahlăul Piatra Neamţ 3-0
Marţi
AFC Chindia Târgovişte – Steaua Bucureşti 3-0
