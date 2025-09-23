Chindia - Steaua 3-0! Al 2-lea eșec al sezonului pentru echipa lui Daniel Oprița - Antena Sport

Echipa Chindia Târgovişte a învins, marţi, pe teren propriu, cu scorul de 3-0, formaţia Steaua, în ultimul meci al etapei a 7-a a Ligii a II-a.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Golurile au fost marcate de Albu (27), Plaza (35) şi Florea (50).

Chindia a învins-o pe Steaua cu 3-0

În clasament, lider este Corvinul, cu 19 puncte, urmată de FC Bihor, cu 18 puncte şi ASA Târgu Mureş, cu 16 puncte.

Locul 4 este ocupat de Chindia cu 14 puncte, iar Steaua este pe 8, cu 13 puncte.

Rezultatele etapei:

Vineri