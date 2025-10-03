Jucătorul U21 care l-a impresionat pe Mihai Stoica: "Zici că are mingea lipită de picior" - Antena Sport

Mihai Stoica (60 de ani) a fost impresionat de Remus Guţea (18 ani), fotbalist care evoluează în Liga a 2-a, la FC Voluntari.

Stoica l-a urmărit pe tânărul jucător în meciul Bihor – Voluntari 1-1. Guţea a deschis scorul în minutul 15 al partidei cu FC Bihor. Gazdele au egalat în minutul 58, prin Dragoş Tescan.

Mihai Stoica l-a lăudat pe Remus Guţea

FCSB are mari probleme cu regula U21 în acest sezon. Mihai Stoica a spus în mai multe rânduri că generaţia actuală de jucători U21 este una slabă, iar fotbaliştii U21 evoluează doar pentru că este această regulă.

„Tehnică foarte bună, zici că are mingea lipită de picior (n.r: Remus Guţea). Nu i-am găsit încă poziția, ba e inter, alții zic că e extremă. Trebuie să joace la Liga 1, la Liga 2 e altceva.

Gigi vrea neapărat să jucăm, probabil din iarnă încolo, cu U21 apărător. Nu vrea sub nicio formă atacant sub 21. La momentul ăsta, cine joacă o face pentru că e regula.