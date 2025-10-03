Jucătorul U21 care l-a impresionat pe Mihai Stoica: "Zici că are mingea lipită de picior" - Antena Sport

Închide meniul
Jucătorul U21 care l-a impresionat pe Mihai Stoica: “Zici că are mingea lipită de picior”

Publicat: 3 octombrie 2025, 21:47

Mihai Stoica / Profimedia Images

Mihai Stoica (60 de ani) a fost impresionat de Remus Guţea (18 ani), fotbalist care evoluează în Liga a 2-a, la FC Voluntari.

Stoica l-a urmărit pe tânărul jucător în meciul Bihor – Voluntari 1-1. Guţea a deschis scorul în minutul 15 al partidei cu FC Bihor. Gazdele au egalat în minutul 58, prin Dragoş Tescan.

Mihai Stoica l-a lăudat pe Remus Guţea

FCSB are mari probleme cu regula U21 în acest sezon. Mihai Stoica a spus în mai multe rânduri că generaţia actuală de jucători U21 este una slabă, iar fotbaliştii U21 evoluează doar pentru că este această regulă.

Tehnică foarte bună, zici că are mingea lipită de picior (n.r: Remus Guţea). Nu i-am găsit încă poziția, ba e inter, alții zic că e extremă. Trebuie să joace la Liga 1, la Liga 2 e altceva.

Gigi vrea neapărat să jucăm, probabil din iarnă încolo, cu U21 apărător. Nu vrea sub nicio formă atacant sub 21. La momentul ăsta, cine joacă o face pentru că e regula.

Țineți cont că acum doi ani de zile Pantea juca foarte bine cu Nordsjaelland și o făcea foarte bine, chiar erau foarte interesați de el, după s-a accidentat. Era under și juca pentru că era bun”, a declarat Mihai Stoica pentru primasport.ro.

Remus Guţea are 3 goluri în cele 7 meciuri în care a evoluat în Liga a 2-a în acest sezon. El este cotat la 200.000 de euro de către site-ul de specialitate transfermarkt.com.

După 9 etape disputate în Liga 2, Bihor e lider, cu 22 de puncte. FC Voluntari e pe locul 3, cu 18 puncte. Etapa următoare Bihor va juca împotriva lui CSM Slatina, în deplasare, în timp ce Voluntari va juca acasă împotriva lui ASA Târgu Mureş.

