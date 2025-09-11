Laszlo Dioszegi, șocat după ce Sepsi a pierdut la "masa verde": "Mă gândesc să intru în silenzio stampa" - Antena Sport

Patronul de la Sepsi Sfântu Gheorghe, Laszlo Dioszegi, nu percepe cum echipa sa a pierdut la “masa verde” meciul din prima etapă din eșalonul secund contra celor de la Chindia Târgoviște. Covăsnenii au fost “taxați” după ce au băgat în teren un jucător care era pe lista adițională și în consecință, nu avea drept de joc.

Finanțatorul covăsnenilor este de părere că o parte din vină este purtată de brigada de arbitri care i-a permis jucătorului să evolueze.

Laszlo Dioszegi: “Nu se poate așa ceva”

Dioszegi s-a arătat sătul de ce i s-a întâmplat și a recunoscut că ia în considerare să se îndepărteze de fenomenul fotbalistic pentru a se concentra pe problemele sale personale. În plus, patronul nu înțelege cum FRF s-a sesizat după partida dintre Sepsi și Chindia, deși arbitrii nu au avut nicio problemă cu gafa făcută.

”Nu se poate așa ceva! Vă spun sincer că mă gândesc foarte serios să intru în silenzio stampa și să încerc să mă ocup de problemele mele de sănătate. În ultimele luni am tot amânat niște operații, pe care trebuia să le fac, doar ca să încerc să mă ocup în continuare de echipă.

Ok, poate că e și greșeala delegatului nostru, dar tu ca arbitru ce ai păzit? Arbitrii i-au permis acelui jucător să intre pe teren, nu a intrat el cu forța sau nu a fost vorba de vreun jucător care a jucat pe fals.