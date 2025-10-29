Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Surpriza pregătită de FCSB pentru meciul din Cupă cu Bistriţa. Titular în premieră la campioană - Antena Sport

Home | Fotbal | Cupa României | Surpriza pregătită de FCSB pentru meciul din Cupă cu Bistriţa. Titular în premieră la campioană

Surpriza pregătită de FCSB pentru meciul din Cupă cu Bistriţa. Titular în premieră la campioană

Publicat: 29 octombrie 2025, 8:43

Comentarii
Surpriza pregătită de FCSB pentru meciul din Cupă cu Bistriţa. Titular în premieră la campioană

Jucătorii FCSB-ului / Hepta

Mihai Stoica a dezvăluit surpriza din primul 11 al FCSB-ului pentru meciul din grupele Cupei României cu Gloria Bistriţa. Oficialul campioanei a dezvăluit că Andrei Dăncuş va fi titular în partida care se va disputa azi, de la ora 21:00.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Fundaşul central de doar 16 ani va fi inclus în premieră în echipa de start a roş-albaştrilor. Dăncuş s-a aflat în lotul campioanei şi la duelul cu UTA, câştigat cu 4-0, în ultima etapă de Liga 1.

Surpriza pregătită de FCSB pentru meciul din Cupă cu Bistriţa

Andrei Dăncuş evoluează şi la echipa de tineret a FCSB-ului, echipă care concurează în grupele UEFA Youth League. Fundaşul a fost titular în meciul câştigat de roş-albaştri cu Lokomotiv Zagreb, scor 3-2, în semifinalele play-off-ului.

Mihai Stoica a oferit declaraţii şi despre situaţia accidentaţilor de la FCSB. El speră ca Juri Cisotti să revină cât mai repede pe teren, după ce s-a accidentat în duelul cu UTA, din ultima etapă. Italianul a suferit o lovitură puternică, nefiind vorba de afectarea ligamentelor încrucişate.

“Sper să-l recuperăm pe Cisotti, e o lovitură, nu ligamente. Crețu nu, nici Chiricheș. Dawa, se apropie. Pentru Europa, avem meciuri…sunt niște meciuri. În meciul cu Bistrița va juca Dăncuș, e născut în 2009”, a declarat Mihai Stoica, conform primasport.ro.

Reclamă
Reclamă

FCSB va miza pe tânărul Andrei Dăncuş şi în condiţiile în care se confruntă cu multe accidentări la nivelul fundaşilor centrali. Mihai Popescu va rata tot sezonul după accidentarea din meciul cu Austria, în timp ce Joyskim Dawa nu s-a refăcut după ce s-a “rupt” în primăvară.

FCSB se va mai duela cu Farul şi cu Universitatea Craiova în grupele Cupei României. În campionat, roş-albaştrii vor întâlni U Cluj, în deplasare, în următoarea etapă.

După cum a anunţat AntenaSport în exclusivitate, campioana nu va mai reveni la Bucureşti după partida cu Bistriţa, ci se va deplasa direct la Cluj, pentru a pregăti partida cu formaţia ardeleană.

O femeie a sfârșit sub loviturile de cuțit al iubitului, în Italia. Chinul victimei dura de luni de zileO femeie a sfârșit sub loviturile de cuțit al iubitului, în Italia. Chinul victimei dura de luni de zile
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce va face FCSB în grupa principală a Europa League?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Salariu de mii de euro și cazare gratuită. Țara care caută muncitori pentru stațiunile montane
Observator
Salariu de mii de euro și cazare gratuită. Țara care caută muncitori pentru stațiunile montane
Căutat prin Europol, Emil Gânj a contestat mandatul de arestare. Cum a ajuns criminalul din Mureș să lupte cu legea, din ascunzătoare
Fanatik.ro
Căutat prin Europol, Emil Gânj a contestat mandatul de arestare. Cum a ajuns criminalul din Mureș să lupte cu legea, din ascunzătoare
8:34
Mihaela Cambei, o nouă performanță remarcabilă. Românca a cucerit trei medalii de aur la Europenele U-23
8:24
Ionel Dănciulescu nu s-a ferit după partida “frățească” din Cupa României: “Inima mea va fi la FC Dinamo”
23:59 28 oct.
Zeljko Kopic și-a taxat jucătorii după victoria cu CS Dinamo din Cupa României: „Puteam să ne compromitem”
23:48 28 oct.
Alexandru Musi, reacție furibundă: „FCSB? Nu mă mai întorc niciodată. Vreau să scriu istorie la Dinamo”
23:39 28 oct.
Mihai Stoica, anunț despre transferurile pregătite la FCSB, după revenirea din Portugalia: „Gigi îi va alege”
23:37 28 oct.
Florin Bratu, declarația serii după CS Dinamo – FC Dinamo: “Și dacă joc cu mama miuță îmi doresc să o bat”
Vezi toate știrile
1 Florin Talpan, discurs devastator înainte de CS Dinamo – FC Dinamo: „O clonă, la fel ca FCSB. Suporterii sunt mințiți” 2 Juri Cisotti a primit verdictul. Cât stă pe bară mijlocașul lui FCSB accidentat în meciul cu UTA 3 UPDATEDecizia luată de Mirel Rădoi, după ședință de la Universitatea Craiova. Ce s-a întâmplat la antrenament 4 Josep Martinez, portarul lui Inter, a lovit mortal un bărbat de 81 de ani în scaun cu rotile. Chivu şi-a amânat conferinţa 5 EXCLUSIVMarian Drăgulescu s-a pronunțat în scandalul de hărțuire din gimnastică: “Sunt două «bărcuțe», trei” 6 FC Dinamo câștigă meciul “frățesc” cu CS Dinamo din Cupa României. Elevii lui Kopic n-au avut un final liniștit
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali, dezvăluire incredibilă despre sfințirea Catedralei Neamului. Fără precedentGigi Becali, dezvăluire incredibilă despre sfințirea Catedralei Neamului. Fără precedent
Solicitare făcută UEFA pentru excluderea FCSB-ului din competiţii europeneSolicitare făcută UEFA pentru excluderea FCSB-ului din competiţii europene
Ce a spus Sabrina Voinea când şi-a văzut nota de locul 4 după exerciţiul de la sol. S-a uitat dezamăgită spre mama eiCe a spus Sabrina Voinea când şi-a văzut nota de locul 4 după exerciţiul de la sol. S-a uitat dezamăgită spre mama ei
Mutu refuză să fie comparat cu Chivu: “Când duceam Rapid în play-off, nu întrebaţi de ce eu sunt acolo și el la Inter Unde16?”Mutu refuză să fie comparat cu Chivu: “Când duceam Rapid în play-off, nu întrebaţi de ce eu sunt acolo și el la Inter Unde16?”