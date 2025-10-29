Surpriza pregătită de FCSB pentru meciul din Cupă cu Bistriţa. Titular în premieră la campioană - Antena Sport

Mihai Stoica a dezvăluit surpriza din primul 11 al FCSB-ului pentru meciul din grupele Cupei României cu Gloria Bistriţa. Oficialul campioanei a dezvăluit că Andrei Dăncuş va fi titular în partida care se va disputa azi, de la ora 21:00.
Fundaşul central de doar 16 ani va fi inclus în premieră în echipa de start a roş-albaştrilor. Dăncuş s-a aflat în lotul campioanei şi la duelul cu UTA, câştigat cu 4-0, în ultima etapă de Liga 1.
Surpriza pregătită de FCSB pentru meciul din Cupă cu Bistriţa
Andrei Dăncuş evoluează şi la echipa de tineret a FCSB-ului, echipă care concurează în grupele UEFA Youth League. Fundaşul a fost titular în meciul câştigat de roş-albaştri cu Lokomotiv Zagreb, scor 3-2, în semifinalele play-off-ului.
Mihai Stoica a oferit declaraţii şi despre situaţia accidentaţilor de la FCSB. El speră ca Juri Cisotti să revină cât mai repede pe teren, după ce s-a accidentat în duelul cu UTA, din ultima etapă. Italianul a suferit o lovitură puternică, nefiind vorba de afectarea ligamentelor încrucişate.
“Sper să-l recuperăm pe Cisotti, e o lovitură, nu ligamente. Crețu nu, nici Chiricheș. Dawa, se apropie. Pentru Europa, avem meciuri…sunt niște meciuri. În meciul cu Bistrița va juca Dăncuș, e născut în 2009”, a declarat Mihai Stoica, conform primasport.ro.
FCSB va miza pe tânărul Andrei Dăncuş şi în condiţiile în care se confruntă cu multe accidentări la nivelul fundaşilor centrali. Mihai Popescu va rata tot sezonul după accidentarea din meciul cu Austria, în timp ce Joyskim Dawa nu s-a refăcut după ce s-a “rupt” în primăvară.
FCSB se va mai duela cu Farul şi cu Universitatea Craiova în grupele Cupei României. În campionat, roş-albaştrii vor întâlni U Cluj, în deplasare, în următoarea etapă.
După cum a anunţat AntenaSport în exclusivitate, campioana nu va mai reveni la Bucureşti după partida cu Bistriţa, ci se va deplasa direct la Cluj, pentru a pregăti partida cu formaţia ardeleană.
