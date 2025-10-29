Surpriza pregătită de FCSB pentru meciul din Cupă cu Bistriţa. Titular în premieră la campioană - Antena Sport

Mihai Stoica a dezvăluit surpriza din primul 11 al FCSB-ului pentru meciul din grupele Cupei României cu Gloria Bistriţa. Oficialul campioanei a dezvăluit că Andrei Dăncuş va fi titular în partida care se va disputa azi, de la ora 21:00.

Fundaşul central de doar 16 ani va fi inclus în premieră în echipa de start a roş-albaştrilor. Dăncuş s-a aflat în lotul campioanei şi la duelul cu UTA, câştigat cu 4-0, în ultima etapă de Liga 1.

Surpriza pregătită de FCSB pentru meciul din Cupă cu Bistriţa

Andrei Dăncuş evoluează şi la echipa de tineret a FCSB-ului, echipă care concurează în grupele UEFA Youth League. Fundaşul a fost titular în meciul câştigat de roş-albaştri cu Lokomotiv Zagreb, scor 3-2, în semifinalele play-off-ului.

Mihai Stoica a oferit declaraţii şi despre situaţia accidentaţilor de la FCSB. El speră ca Juri Cisotti să revină cât mai repede pe teren, după ce s-a accidentat în duelul cu UTA, din ultima etapă. Italianul a suferit o lovitură puternică, nefiind vorba de afectarea ligamentelor încrucişate.

“Sper să-l recuperăm pe Cisotti, e o lovitură, nu ligamente. Crețu nu, nici Chiricheș. Dawa, se apropie. Pentru Europa, avem meciuri…sunt niște meciuri. În meciul cu Bistrița va juca Dăncuș, e născut în 2009”, a declarat Mihai Stoica, conform primasport.ro.