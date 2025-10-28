Marian Drăgulescu s-a pronunțat în scandalul de hărțuire din gimnastică: "Sunt două «bărcuțe», trei" - Antena Sport

Marian Drăgulescu a oferit o reacție în privința scandalului care a izbucnit în gimnastica românească, după ce Denisa Golgotă a declarat la revenirea de la Mondiale că a fost hărțuită în sala de antrenament, insinuând că este vorba despre Sabrina și Camelia Voinea, cea din urmă oferind o reacție. Fostul mare sportiv al României și-a adus aminte cu această ocazie care era atmosfera în perioada în care evolua el la competiții, după care a vorbit despre tensiunile din lotul României.
Drăgulescu a vorbit în exclusivitate pentru Antena Sport despre ce s-a întâmplat în gimnastică în ultimele 24 de ore și a punctat individualismul care există în rândul sportivelor în prezent. În plus, triplul medaliat olimpic a remarcat și că acum există mai mulți antrenori pentru sportive și că nu mai există conceptul de coordonator de lot olimpic.
Ce a spus Marian Drăgulescu despre acuzațiile Denisei Golgotă
În ceea ce privește acuzațiile concrete ale Denisei Golgotă, Drăgulescu nu a ținut să spună dacă o crede pe gimnastă sau nu. Cu toate acestea, fostul sportiv nu s-a ferit să menționeze că știe și el despre împărțirea lotului feminin în mai multe tabere.
“(n.r. Există bully în gimnastică?) Noi nu prea am avut bully, cu toții trăgeam la aceeași căruță, contau foarte mult competițiile cu echipa. Acolo știam că dacă tragem tare, cu toții vom avea o medalie, chiar și cei care nu aveau aproape nicio șansă la vreun aparat anume la individual, așa că am fost o echipă unită dintotdeauna.
Acum fiecare trage pentru el și nu este tocmai ok. Ar trebui să existe un antrenor care să răspundă de toată atmosfera asta și să reușească să conducă toate fetele și să meargă în aceeași direcție și să se susțină.
Dacă megi la locul de muncă și n-ai și tu liniște și armonie și te duci într-un loc în care ești invidios pe cineva sau răutăcios.. Cred că ar trebui să se antreneze sportivii cu aceiași antrenori cu toții în cadrul unui lot olimpic, organizat, cum s-a întâmplat de atâția ani.
(n.r. Tu crezi acuzațiile Denisei?) Nu știu dacă cred sau nu, dar în lumea gimnasticii s-a auzit că există o oarecare tensiune în cadrul «lotului» feminin, nu știu dacă mai e lot, sunt două «bărcuțe», trei. Se antrenează în aceeași sală și nu știu ce să zic. Concurează pentru România, e loc pentru toată lumea, medalii sunt, doar să le ia. Decât să se «faulteze», mai bine să se încurajeze“, a spus Drăgulescu, în exclusivitate pentru Antena Sport.
De-a lungul carierei sale, Marian Drăgulescu a cucerit o medalie de argint și două de bronz la Jocurile Olimpice, la care adaugă în palmares opt titluri mondiale și alte 10 europene.
