Marian Drăgulescu s-a pronunțat în scandalul de hărțuire din gimnastică: "Sunt două «bărcuțe», trei" - Antena Sport

Marian Drăgulescu a oferit o reacție în privința scandalului care a izbucnit în gimnastica românească, după ce Denisa Golgotă a declarat la revenirea de la Mondiale că a fost hărțuită în sala de antrenament, insinuând că este vorba despre Sabrina și Camelia Voinea, cea din urmă oferind o reacție. Fostul mare sportiv al României și-a adus aminte cu această ocazie care era atmosfera în perioada în care evolua el la competiții, după care a vorbit despre tensiunile din lotul României.

Drăgulescu a vorbit în exclusivitate pentru Antena Sport despre ce s-a întâmplat în gimnastică în ultimele 24 de ore și a punctat individualismul care există în rândul sportivelor în prezent. În plus, triplul medaliat olimpic a remarcat și că acum există mai mulți antrenori pentru sportive și că nu mai există conceptul de coordonator de lot olimpic.

Ce a spus Marian Drăgulescu despre acuzațiile Denisei Golgotă

În ceea ce privește acuzațiile concrete ale Denisei Golgotă, Drăgulescu nu a ținut să spună dacă o crede pe gimnastă sau nu. Cu toate acestea, fostul sportiv nu s-a ferit să menționeze că știe și el despre împărțirea lotului feminin în mai multe tabere.

“(n.r. Există bully în gimnastică?) Noi nu prea am avut bully, cu toții trăgeam la aceeași căruță, contau foarte mult competițiile cu echipa. Acolo știam că dacă tragem tare, cu toții vom avea o medalie, chiar și cei care nu aveau aproape nicio șansă la vreun aparat anume la individual, așa că am fost o echipă unită dintotdeauna.

Acum fiecare trage pentru el și nu este tocmai ok. Ar trebui să existe un antrenor care să răspundă de toată atmosfera asta și să reușească să conducă toate fetele și să meargă în aceeași direcție și să se susțină.