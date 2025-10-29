Sorana Cîrstea, victorie în trei seturi şi calificare în sferturi la Hong Kong: "Îmi pare rău că a trebuit să joc împotriva ei" - Antena Sport

Închide meniul
Sorana Cîrstea, victorie în trei seturi şi calificare în sferturi la Hong Kong: "Îmi pare rău că a trebuit să joc împotriva ei"

Sorana Cîrstea, victorie în trei seturi şi calificare în sferturi la Hong Kong: "Îmi pare rău că a trebuit să joc împotriva ei"

Sorana Cîrstea, victorie în trei seturi şi calificare în sferturi la Hong Kong: “Îmi pare rău că a trebuit să joc împotriva ei”

Publicat: 29 octombrie 2025, 12:14

Sorana Cîrstea, victorie în trei seturi şi calificare în sferturi la Hong Kong: Îmi pare rău că a trebuit să joc împotriva ei

Sorana Cîrstea, în timpul unui meci la Hong Kong/ Profimedia

Sorana Cîrstea s-a calificat în sferturile de finală ale turneului WTA 250 de la Hong Kong, dotat cu premii totale de 275.094 de dolari, miercuri, după ce a învins-o pe australianca Ajla Tomljanovic cu 4-6, 6-4, 6-3.

Cîrstea (35 ani, 45 WTA), a șaptea favorită a turneului, s-a impus după două ore și 21 de minute.

Sorana Cîrstea, victorie în trei seturi şi calificare în sferturi la Hong Kong

Românca a reușit să încheie conturile la a cincea sa minge de meci, încheind cu 13 ași, în timp ce Tomljanovic (32 ani, 86 WTA) a comis 7 duble greșeli. Ambele jucătoare ș-au creat 13 șanse de break, dar Cîrstea a fructificat 5, în timp ce Tomljanovic a transformat 4.

Tomljanovic și Cîrstea sunt acum la egalitate, 3-3, în meciurile directe, după ce australianca a reușit să se impună în precedenta lor confruntare, în iunie, la Bad Homburg (iarbă), cu 6-2, 6-3, în primul tur al calificărilor.

Sorana Cîrstea și-a asigurat un cec de 6.815 de dolari și 54 de puncte WTA, urmând să joace în sferturi cu învingătoarea dintre canadianca Leylah Fernandez (a doua favorită) și germanca Eva Lys.

“Sunt fericită pentru victorie. Îmi pare rău că a trebuit să joc împotriva ei. Am crezut că am jucat bine primul set, așa am considerat. Nu a fost ușor să trec peste faptul că am jucat bine și am pierdut din cauza unui break.

Serviciul m-a ajutat în momentele grele, i-am oferit puncte gratuite și nu mi-a fost ușor să revin. Mă bucur mult, e super aici, oamenii ne-au susținut. Atmosfera a fost extraordinară astăzi. Ne-au încurajat, mă bucură faptul că am putut fi prezentă aici și am putut juca aici”, a declarat Sorana Cîrstea, după meci.

