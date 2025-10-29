Kylian Mbappe se pregăteşte să primească Gheata de Aur. Când va avea loc marele eveniment de pe Bernabeu - Antena Sport

Internaționalul francez Kylian Mbappe, atacantul echipei Real Madrid, va intra vineri în posesia trofeului Gheata de Aur, atribuit celui mai bun marcator din fotbalul european în sezonul trecut, informează cotidianul Marca.

Mbappe a marcat 31 de goluri în ediția 2024-2025 a campionatului Spaniei, reușind să se impună în fața suedezului Viktor Gyokeres (Sporting Lisabona) și a egipteanului Mohamed Salah (FC Liverpool).

Kylian Mbappe se pregăteşte să primească Gheata de Aur

Ceremonia în cursul căreia fotbalistul francez va primi trofeul Gheata de Aur va avea loc vineri la prânz la stadionul Santiago Bernabeu din Madrid.

Gheata de Aur este acordată încă din 1968 celui mai bun marcator din campionatele europene, dar din 1996 s-a trecut de la numărul de goluri marcate la un sistem de puncte în funcție de coeficientul diferitelor ligi. În primele cinci campionate naționale din Europa (Spania, Anglia, Germania, Franța și Italia), pentru fiecare gol marcat de acordă două puncte.

Sub acestea se află o serie de campionate în care se acordă 1,5 puncte per gol, printre care și cel al Portugaliei. Din acest motiv, Mbappe a reușit, cu 31 de goluri, să-l devanseze pe Gyokoeres (actualul jucător al lui Arsenal Londra), care în sezonul trecut a marcat 39 de goluri pentru Sporting Lisabona în liga lusitană.